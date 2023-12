María Patiño ya tiene fecha para dejar de presentar 'Socialité' en Telecinco

María Patiño ya conoce cuando será su último programa de 'Socialité'. El espacio de Telecinco sufrirá una gran reestructuración tras la salida de La Fábrica de la Tele en tan solo unas semanas. Unos cambios que implican la salida de María Patiño y Nuria Marín como presentadoras tras cinco años en 'Socialité'.

A partir de 2024, 'Socialité' pasará a manos de Fénix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez. Se trata de una empresa participada por Mediaset que se creó en 2020, pocos días antes de la pandemia, liderada por Rafa Guardiola, Olga Flórez y el presentador. Además, María Verdoy será la encargada de presentar el nuevo 'Socialité', que previsiblemente también cambiará de plató, ya que el actual está en las instalaciones de La Fábrica de la Tele.

De este modo, el primer programa de María Verdoy será el próximo sábado 6 de diciembre. La periodista, que ha conducido 'Rediséñame' o ' Fiesta ' en verano, se pondrá al frente del programa de Telecinco , ya de la mano de Fénix Media. Se desconoce si habrá cambios en los contenidos, ya que todo el equipo de detrás de cámaras se mantendrá en 'Socialité'.

En cuanto a María Patiño, su último programa será el 25 de diciembre, pese a que en directo será el sábado 23, ya que las emisiones del 24 y 25 han sido grabadas hoy mismo. Por su parte, Nuria Marín despedirá el 'Socialité' de La Fábrica de la Tele en un programa, también grabado, el próximo lunes 1 de enero.

Cabe destacar que María Patiño ha asegurado tener nuevos proyectos tras su salida de Telecinco : "Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo".

Recordamos que queda por estrenar la segunda parte de '¡Sálvese quién pueda!' en Netflix , donde los colaboradores buscarán nuevas oportunidades laborales en Ciudad de México. Un formato que cuenta con Belén Esteban , Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano , Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño como protagonistas. Todo apunta a que esta segunda parte llegará a Netflix el próximo mes de enero.