Un gran enfado en el capítulo de 'Pecado Original' del viernes 22 de diciembre

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este viernes 22 de diciembre. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que ' Pecado Original ' también está disponible por adelantado en atresplayer .

En el capítulo de 'Pecado Original' este viernes 22 de diciembre, Şahika ha provocado una nueva discusión entre Ender y Kaya. La hermana de Caner acusó directamente a su cuñada de haber envenenado a su hijo, ya que, como había intentado matarla unos días antes, no le extrañaba que tratase de hacer lo mismo con sus seres queridos. Sin embargo, Şahika aseguró ser inocente y Kaya obligó a su mujer a disculparse con ella.

De este modo, Ender se deshaogará con Caner y le contará que está muy enfadada con Kaya. Con todo lo que les ha hecho Şahika, no comprende cómo no se ha puesto en su lugar y no ha sacado la cara por ella en la discusión.

Şahika disfrutará de haber creado un nuevo problema en el matrimonio de su hermano, aunque Ender y Kaya hablarán sobre lo ocurrido e intentarán hacer las paces. ¿Conseguirán solucionar sus diferencias o acabará Şahika dinamitando su relación?

Además, Yildiz está muy ilusionada con Kerim y no puede dejar de pensar en él. Halit está muy atento a su hijo y quiere pasar todo el tiempo posible con él. Por su parte, Ender comienza a trabajar en el holding como la mano derecha de Halit, quien también quiere mantener a Kerim de su lado.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

Antena 3 ofrece a sus espectadores unas tardes muy variadas en la televisión, que empieza con la serie ‘Amar es para siempre’ a las 15:45h. Posteriormente, emite la serie turca 'Pecado Original' a las 17:00h. Además, la tarde termina con el programa de actualidad y crónica social ' Y ahora Sonsoles ' a las 18h, y ‘Pasapalabra’ a las 20h.