María Patiño recibe una llamada de Mediaset: ya conoce su futuro en 'Socialité'

María Patiño ya conoce su futuro en Mediaset tras el final de La Fábrica de la Tele. Junto a Nuria Marín, la periodista lleva cinco años al frente de 'Socialité' todos los fines de semana. Ahora, la productora deja a un lado todos sus proyectos en Mediaset, por lo que 'Socialité' sufrirá cambios en las próximas semanas.

A partir de 2024, 'Socialité' pasará a manos de Fénix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez. Se trata de una empresa participada por Mediaset que se creó en 2020, pocos días antes de la pandemia, liderada por Rafa Guardiola, Olga Flórez y el presentador. No obstante, es toda una sorpresa, ya que la factoría se ha especializado en la producción de concursos y nunca ha producido formatos de corazón.

| Mediaset

De este modo, María Patiño y Nuria Marín también sufrirán las consecuencias del final de La Fábrica de la Tele en Telecinco. Ambas tienen contrato con la productora y no con Mediaset, por lo que no seguirán al frente de 'Socialité' tras el cambio de productora. Recordamos que en las últimas semanas, tras los rumores, María Patiño ya había lanzado mensajes al grupo: "Estoy convencida que alguien de Mediaset me informará de lo que se publica respecto a Socialité. Tiempo al tiempo...".

Por lo tanto, según ha publicado en exclusiva verTele, este viernes 15 de diciembre, Mediaset ha confirmado oficialmente a María Patiño que dejará de ser presentadora de 'Socialité'. Por su parte, Nuria Marín también saldrá del programa, pero esta decisión aún no ha sido comunicada.

| Mediaset

En su lugar, Mediaset tiene como favorita un rostro más cercano a su nueva línea editorial: María Verdoy, que ha estado recientemente al frente de 'Rediséñame' o ' Fiesta ' en verano. También estaría sobre la mesa César Muñoz, actual copresentador de 'Así es la Vida' con Sandra Barneda.

Pese al cambio de productora, en principio, una de las condiciones del final entre La Fábrica de la Tele y Mediaset ha sido mantener a todo el equipo en plantilla. Por lo tanto, el equipo de detrás de cámaras se podría mantener trabajando en 'Socialité'.