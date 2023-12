María Patiño desvela que tiene 'un gran proyecto' tras ser despedida de Telecinco

María Patiño tiene asegurado su futuro profesional pese a ser despedida de Telecinco y tener que abandonar 'Socialité'. La presentadora, junto a Nuria Marín, abandonará el programa de Mediaset a finales de año, coincidiendo con el cambio de productora y una nueva presentadora. Sin embargo, María Patiño ha desvelado que cuenta con nuevos proyectos.

Y es que, a partir de 2024, 'Socialité' pasará a manos de Fénix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez. Se trata de una empresa participada por Mediaset que se creó en 2020, pocos días antes de la pandemia, liderada por Rafa Guardiola, Olga Flórez y el presentador. Además, todo apunta a que 'Socialité' pasará a estar presentado por María Verdoy, que ha estado al frente de 'Rediséñame' y ' Fiesta ' este verano.

| Mediaset

De este modo, en unas declaraciones exclusivas a Semana, María Patiño ha hablado de su futuro tras ser despedida: "Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo".

Según el medio citado, en los corrillos de Mediaset se comenta que se prevé su participación en un programa de máxima audiencia, pero de momento son solo rumores.

Recordamos que María Patiño ha trabajado en la última década en Telecinco , en espacios como 'Sálvame', 'Deluxe', 'El Programa de Ana Rosa', 'La Noria' o 'Abre los ojos y mira'. Llegó como colaboradora, pero al poco tiempo saltó a presentadora de multitud de formatos, como el 'Deluxe', ' Sálvame Lemon Tea', 'Mediafest Night Fever' o incluso las Campanadas de Telecinco y Cuatro. Previamente, formó parte de Antena 3 colaborando en '¿Dónde estás corazón?' o 'Sabor a ti'.

| Mediaset

Además, queda por estrenar la segunda parte de '¡Sálvese quién pueda!' en Netflix , donde los colaboradores buscarán nuevas oportunidades laborales en Ciudad de México. Un formato que cuenta con Belén Esteban , Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano , Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño como protagonistas. Todo apunta a que esta segunda parte llegará a Netflix el próximo mes de enero.