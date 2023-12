Toni Soler anuncia su marcha de 'Està Passant' de TV3: este será su último día

La salida de Toni Soler de 'Està Passant' ya es una realidad. El pasado mes de septiembre, coincidiendo con el archivo la denuncia por el gag sobre la Virgen del Rocío, el presentador anunciaba su marcha del programa de TV3. Ahora, en una entrevista en 'Col·lapse', Toni Soler ha anunciado que su último programa de 'Està Passant' será este mismo jueves 21 de diciembre, coincidiendo con el parón por Navidad.

"Ya llevamos algunas semanas con un proceso de transición, por así decirlo. Este jueves será el último programa antes de vacaciones y será el último programa que presentaré yo también. Lo he disfrutado, me lo he pasado bomba, además trabajo con compañeros que me hacen reír mucho", explicaba Toni Soler.

| TV3

No obstante, ha desvelado que no descarta volver en alguna ocasión de forma puntual: "'Està passant' para mí es mi casa, y no descarto ir de visita de vez en cuando para controlar a la tropa". Recordamos que el programa sigue en plena forma en audiencias, ya que el pasado jueves 14 de diciembre marcaba un 13,8% y 231.000 espectadores.

"Tenía ganas de salir del escaparate. La gente me ve por la tele desde el año 96 y tanto la audiencia de TV3 como yo nos merecemos que corra el aire. La exposición pública tiene un desgaste", añadía el presentador.

"Afortunadamente no me faltan proyectos, ni ideas, ni cosas que hacer. Pienso llenar mucho el tiempo", explicaba, por lo que ahora se centrará en su productora, Minoria Absoluta. La factoría cuenta con multitud de proyectos en 3cat, como el exitoso 'Polònia' y muy pronto estrenarán el dating show 'Love Cost', presentado por Nuria Marín, o 'Fuet', un nuevo espacio infantil para el SX3.

| CCMA

Cabe destacar que Toni Soler está acompañado en 'Està Passant' de un elenco de colaboradores formado por Jair Domínguez, Òscar Andreu, Elisenda Carod, Marc Giró, Peyu, Judit Martín, Magí Garcia, Maria Rovira y Marc Sarrats. Además, recienemente se han incorporado el actor Queco Novell, la periodista de corazón Nuria Marín, el músico Quimi Portet, la cocinera Maria Nicolau o la periodista especializada en sucesos Mayka Navarro.