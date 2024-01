Laura Bozzo desvela que ha sufrido un atraco en Madrid: 'Tenía los ojos de drogado'

Tras salir de ' GH VIP ' a las puertas de la final, Laura Bozzo sigue ligada a España colaborando en varios programas de Telecinco . Es por ello que se ha asentado en Madrid y está haciendo vida por sus calles. Sin embargo, lo que no esperaba era sufrir un intento de atraco mientras intentaba sacar dinero en un cajero.

De este modo, Laura Bozzo entró en directo en ' TardeAR ' para contar lo sucedido: "Llevé a mi hija para que se hiciera un tatú en la cadera y bueno, no se podía pagar con tarjeta. Me dijeron que tenía que ir en la esquina era en la plaza Tirso de Molina a un cajero y cuando me puse para sacar el dinero un joven con un aspecto horrible se puso detrás de mí".

"Tenía unos ojos como de no sé, de drogado, o algo así, muy alto. En ese momento que yo veo a este hombre detrás de mí. Tenía los ojos como de drogado. Me volteo, lo miro a los ojos y empiezo a gritar: qué carajo te pasa", explicó su reacción Laura Bozzo.

Tras los grupos, un grupo de personas que se encontraban en una cafetería al lado del cajero se acercó a ayudar a la presentadora. "Debo decir que la gente en España, es de verdad, otra cosa. En otros países nadie se mete", añadía Laura Bozzo.

"Empezó a gritarme él a mí. Yo avanzaba con la señora, que ya había sacado la tarjeta, entramos a una cafetería, y este hombre entró a la cafetería”, siguió explicando Bozzo, quien sintió miedo al ver que el agresor la seguía. Fue entonces cuando una persona amenazó con llamar a la policía y el joven asaltante se fue.

De este modo, Laura Bozzo desveló que inicialmente se envalentonó y no tuvo miedo: "Dije: a mí no me van a asaltar. Entonces yo no sé quién se asustó masa, si yo, que me asusté o él". Sin embargo, añadió que tras la adrenalina inicial la sensación fue distinta: "Mis reacciones siempre son violentas, pero después me viene el miedo".