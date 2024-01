laSexta presenta 'Batalla de Restaurantes': 'Pensé que iba a ser una cosa más relajada

laSexta presenta 'Batalla de Restaurantes', una versión del formato internacional 'My Restaurant Rocks'. Presentado por Alberto Chicote y producido por Zeppelin TV (Banijay Iberia), el formato llegará al prime time previsiblemente la próxima semana. Se trata de un programa que ya ha sido adaptado en España en varias cadenas autonómicas, siendo la más conocida 'Joc de Cartes' de TV3, ganadora de un Ondas en 2022.

'Batalla de Restaurantes' es un programa de entretenimiento dónde un grupo de propietarios compiten para tener el mejor restaurante de su localidad. Compiten por ganar 10 mil euros y el prestigio que le ofrece el programa. "Este programa puede servir de guía cuando visites dicha localidad para ir al mejor restaurante", ha afirmado Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, durante su presentación.

| Atresmedia

De este modo, Alberto Chicote se enfrenta a un nuevo reto: descubrir cuál es el mejor restaurante que prepara el plato típico de su región. Los propietarios valorarán del 0 al 10 varios aspectos de sus competidores como el espacio, la cocina, la comida, el servicio y el precio. Aunque, la puntuación del presentador, que participará en la valoración de cada restaurante, será decisiva para confirmar la clasificación.

"En 'Batalla de restaurantes' no hay una norma de cómo has de votar ni de qué has de tener en cuenta. Te arriesgas a que alguien te haga un juicio negativo y no está directamente relacionado con la calidad del plató si no con un enfrentamiento personal", explicaba Carmen Ferreiro.

'Batalla de Restaurantes' ha visitado 8 localidades del territorio nacional: Vigo, Murcia, Menorca, Gijón, Toledo, Madrid, Zaragoza y Cádiz. "Nos hemos sentido muy acogidos en cada localidad, ha sido una aventura fascinante", ha explicado Alberto Chicote. "Los participantes se han entregado al 100% y gracias a ellos tenemos estos grandísimos programas", ha destacado también.

| Atresmedia

Los restaurantes competirán por el título de quién prepara el mejor atún rojo, el mejor marisco y la mejor caldereta de langosta. Así como, por las mejores migas, la mejor fabada, el mejor caldero, la mejor carne de caza y el mejor cocido.

"En este programa los propietarios no tienen ningún problema, su restaurante funciona", aclaraba Alberto Chicote. "Es un ejercicio de generosidad por parte de los propietarios, ya que te expones al juicio del otro" ha explicado el cocinero comparándolo con su programa estrella, 'Pesadilla en la Cocina'.

Cabe destacar que pese a no contar con la tensión de 'Pesadilla en la Cocina', tampoco será un programa tranquilo: "Antes de empezar pensé que iba a ser una cosa más relajada. Solo tengo que acompañar a unos señores a unos restaurantes y ver lo que ocurre. Qué equivocado estaba", explicaba Chicote.

| Atresmedia

En su primero programa, 'Batalla de Restaurantes' viajará a Cádiz para buscar el mejor atún rojo. Visitará los restaurantes Ciclo de Luís Callealta, Burlesque de Ramón Barberi, Puerto Mío de María Florencia Centeno y Villanos Bistró Canalla de Juan Pedro Medina. Un programa que promete sorprender a la audiencia y proporcionar un viaje gastronómico repleto de emociones, y por supuesto diversión.