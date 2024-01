Kiko Matamoros rompe su silencio y desvela el último feo que le ha hecho Telecinco

Kiko Matamoros ha roto su silencio sobre el final de ' Sálvame ' en Telecinco . El colaborador, que lleva meses alejado de las pantallas, ha concedido una entrevista donde ha hablado de la cancelación del formato y de la nueva era de Telecinco . Además, ha confesado que estuvo a punto de volver a Telecinco , pero que fue vetado en el último momento.

De este modo, Kiko Matamoros ha desmentido que 'Sálvame' fuese mal: "Eso es lo que han vendido y algunos indocumentados lo han querido comprar. Iba bien de audiencia, lo que pasa es que nos lo ponían cada vez más difícil con el código ético que se inventaron y con la prohibición de hablar de determinados personajes... Mira, donde Telecinco hace ahora un ocho por ciento, nosotros hacíamos un once, y con veinticinco minutos de publicidad en esa hora, y ahora van limpios, descargaditos de anuncios, para salvar lo formateo", ha explicado.

| Mediaset

"Luego nos quitaron las horas de mayor audiencia, de siete a ocho de la tarde, que era donde verdad tirábamos... Pero vamos, nos fuimos haciendo un catorce y ahora hacen un nueve y tienen que dar las gracias. Ana Rosa ha renunciado en la franja de cuatro en cinco de la tarde para mejorar su fecho, pero le cuesta legar al diez, y decía que su objetivo mínimo era el catorce", ha añadido, en un ataque a la presentadora.

"Apostaron por hacer una televisión de derechas de cara a las generales que se preveían para estas fechas. Al adelantarse y, tras perder las elecciones, no tiene mucho sentido el papel que habían previsto para Ana Rosa como predicadora política", ha explicado.

"Yo respeto que nos cancelaran, están en su derecho, cada uno dirige su empresa como mejor le interesa, pero la forma de enterarnos fue bastante irrespetuosa. ¡Joder, que llevábamos catorce años con el programa y nos enteramos de que estábamos en la calle por El Mundo! Es de muy mal gusto. Ni la productora, ni los trabajadores, ni los espectadores se merecían eso", ha concluido sobre el final de 'Sálvame'.

| Netflix

Además, ha desvelado que le vetaron en el especial de 'Crónicas Marcianas', que se emitió en diciembre en Telecinco . "Me llamaron al principio y les dije que sí, que no había problema, fijamos una fecha para hacerlo, pero, de repente, dos o tres días antes me volvieron a llamar para comunicarme que me había caído del proyecto. En Telecinco no sé miedo qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas", ha explicado Kiko Matamoros.