Sandra Barneda se confiesa por primera vez sobre la presión de sustituir a 'Sálvame'

Sandra Barneda está a punto de cerrar uno de sus años más movidos a nivel profesional. La catalana tuvo la complicada labor de sustituir a Jorge Javier y su ' Sálvame ' con 'Así es la vida' en las tardes de Telecinco . Seis meses después de enfrentarse a esa árdua tarea, Sandra Barneda ha confesado lo que ha sentido a lo largo de este tiempo.

"Por primera vez, hablo de cómo me he sentido este año. Año difícil, pero con mucho aprendizaje", ha empezado el repaso del 2023 que ha hecho en su TikTok. "Ha sido un año de reemprender el vuelo. Venía de unos años jodidos, de recaídas, de no encontrarme a mí misma. Siento que inauguro una nueva etapa de mi vida", añadía la periodista.

| Mediaset

"No me ha faltado el trabajo, he estado bien de salud, y el amor me ha acompañado", ha explicado Sandra Barneda. Y es que, en este 2023, ha estado al frente de 'La Isla de las Tentaciones' y su debate, así como el debate de 'Pesadilla en el Paraíso'. Y de dos complicados proyectos: 'Así es la Vida' y, sin éxito, de ' La Última Noche ', sustitutos de 'Sálvame' y 'Deluxe'.

"Me ha dado sorpresas duras. Algunas veces he estado en cruzadas que no eran mías, y en medio de esa cruzada he tenido que defenderme y defender lo que estaba haciendo. Críticas injustas, pero que me han enseñado mucho", ha añadido, haciendo referencia previsiblemente a las críticas por sustituir a 'Sálvame'. "A mí me cuentas que voy a vivir un momento tan clave y estar ahí en medio del triángulo de las Bermudas, no me lo esperaba", ha añadido.

| Mediaset

Además, ha explicado que estuvo a punto de tirar la toalla: "En algún momento pensé que no podría con la presión. Y en algún momento pensé: 'Lo dejo. No estoy disfrutando, no me encuentro bien'".

"Creo que he salido reforzada y que ha sido tan heavy la experiencia que ha sido el gran aprendizaje de: '¡Suelta! No sabes lo que va a pasar, no depende de ti. Y desde ahí relaja y disfruta, tía, no te des tanta caña", concluye Sandra Barneda su repaso del año.