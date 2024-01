Julián Contreras se planta ante la encerrona de Santi Acosta en 'De Viernes'

Fue a 'De Viernes' para intentar defenderse de los ataques de su hermano, Fran Rivera, pero terminó enfrentándose a todos los colaboradores. Julián Contreras ha sido este viernes 5 de enero el principal invitado del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Una entrevista que fue de lo más complicada para el hijo de Carmina Ordoñez, que recibió ataques de todos los presentes en plató.

"Todo lo que yo diga, vuestra maquinaria lo desmiente, esto es un todos contra mí", llegó a decir Julián Contreras después de que los colaboradores desmintiesen su versión. "¡No tengo nada en contra de ti! Te voy a preguntar toda la noche ¡Acostúmbrate!", le decía Patricia Cerezo, que junto a Ángela Portero fueron las más duras. De hecho, Santi Acosta también saltó para defender a sus colaboradoras: "Te está preguntando de forma educada, no creo que te tengas que alarmar".

| Mediaset

De este modo, Julián Contreras afirmaba que se le ha destruido en televisión durante todos estos años: "Para mí, habéis montado un cártel y os dedicáis al sicario. Yo lo he padecido durante muchos años, es surrealista que todo lo que yo diga sea cuestionado por ti o de todo lo que venga de ese entorno. Todo lo que yo digo es mentira o malo", sentenciaba el invitado.

"No tengo nada en contra de ti, pero cuando dices: ‘La maquinaria, los sicarios…’. Me gustaría que concretaras", le volvía a replicar Patricia Cerezo.

| Mediaset

Minutos más tarde, Julián Contreras también se enfrentaba a Ángela Portero: "Yo hoy termino aquí radicalmente contigo. El fanatismo que tienes… ¡Déjame hablar! Por lo menos, respeta unos minutos el turno de palabra". "¡Pues no me llames fanática, porque no soy ninguna fanática! ¿Vale? ¡Ni me llames fanática ni me pierdas el respeto!", le respondía la colaboradora.

"Ángela, hay cinco personas aquí. Perdóname, pero te he escuchado ya demasiado", insistía Julián Contreras. Sin embargo, Santi Acosta le paraba rápidamente los pies: "Perdona, pero somos nosotros lo que decidimos quiénes preguntan y quiénes no". Una entrevista que se ha convertido en la más complicada hasta la fecha en 'De Viernes'.