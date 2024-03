Jorge Javier desvela la 'colaboración pendiente' que tiene con Isabel Pantoja

El regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco está a la vuelta de la esquina. Este mismo jueves 7 de marzo arranca la nueva edición de 'Supervivientes', lo que supone el regreso del presentador tras cinco meses de ausencia. En su blog, Jorge Javier Vázquez se ha confesado sobre lo que siente al volver a presentar 'Supervivientes' y también ha tenido tiempo para escribir sobre Isabel Pantoja.

Recordamos que la lista de concursantes de este año está formada por la presentadora de los 90 Arantxa del Sol, el empresario Javier Ungría, el rapero Arkano, la deportista Blanca Manchón o Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. Así como la peluquera Lorena Morlote, el periodista Kike Calleja, la actriz Rocío Madrid, la colaboradora Carmen Borrego, la concursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero o Ángel Cristo JR, hijo de Bárbara Rey. También el deportista Pedro García Aguado, Mario González y Claudia Martínez, participantes de 'La Isla de las Tentaciones', Aurah Ruiz, pareja de Jesé, el bombero Rubén Torres y Gorka Ibarguren, participante de 'El Conquistador'.

| Mediaset

De este modo, Jorge Javier Vázquez ha recordado cómo fueron sus inicios en el reality: "Me llamó Paolo Vasile a su despacho, allá por el 2011, para comunicarme que iba a presentar 'Supervivientes'. Él me lo ofreció como un maravilloso regalo, pero yo no sabía dónde meterme. Sinceramente, no era un entusiasta seguidor del formato".

"Hacía ya algunos años que el programa no se emitía en Telecinco, pero decidieron -con muy buen tino- recuperarlo. Recuerdo que solo pude musitar “A ver qué tal es el casting”. Abandoné la reunión un tanto acongojado, no lo voy a negar, al poco tiempo descubrí lo equivocado que estaba", añadía en su blog de Lecturas.

La cuenta pendiente de Jorge Javier con Isabel Pantoja

| Mediaset

"En esta edición fue donde la Pantoja entró por teléfono para animar a su hijo una noche que estaba a punto de abandonar. Se rompía así una época de fortísimos desencuentros entre la cantante y Mediaset, que culminó con una histórica visita a plató de Pantoja para reencontrarse con Kiko cuando abandonó el concurso", ha explicado.

Además, ha recordado su mejor momento con la tonadillera: "Luego entre Pantoja y Mediaset, como siempre, hubo de todo: buenos momentos, malos y regulares. Pero ese año la luna de miel con la cadena era tan dulce que Pantoja y yo dimos las Campanadas desde la Puerta de Sol. Luego todos nos peleamos y nos volvimos a reconciliar y ahora no sé en qué punto estamos pero yo siempre he sostenido que Mediaset e Isabel Pantoja están condenados a entenderse".

| Mediaset

Por lo tanto, Jorge Javier Vázquez ha recordado que tienen cuentas pendientes: "Con Isabel –‘Maribel’ cuando nos tratábamos– no me llevo desde hace la tira. Pero estoy convencido de que nos volveremos a encontrar. Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo".

Y es que, en su regreso de 'Supervivientes', Isabel Pantoja le prometió a Jorge Javier participar juntos en 'GH DÚO'. "Ahora solo falta que entres conmigo a concursar en 'Gran Hermano DÚO', además que ahí van parejas que tienen que solucionar asuntos pendientes, como nosotros", le propuso el presentador. La tonadillera, por su parte, no dudó en darle la mano para confirmar la oferta.