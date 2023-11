Jordi Évole prepara una serie de ficción sobre Rita Barberá

La historia de Rita Barberá será serie de la mano de Producciones del Barrio, factoría liderada por Jordi Évole. La productora está preparando una ficción sobre la figura de la que fuese alcaldesa de Valencia, exsenadora y política del PP, que falleció repentinamente en el año 2016.

Producciones del Barrio se ha asociado con Beta Fiction Spain en un proyecto que retratará desde la ficción "una época y una forma de hacer política a través de una de sus figuras más carismáticas y controvertidas", según ha explicado la empresa.

Ambas productoras prevén que el proyecto, que actualmente se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, entre en fase de producción durante el año que viene, en 2024. Sin embargo, aún no cuenta con cadena o platorma para emitirse.

| Atresmedia

Rita Barberá fue uno de los nombres más destacados del PP durante los 90, al ser alcaldesa de Valencia. Más tarde, en 2015 y 1016, también fue diputada de las Cortes Catalanas. No obstante, fue imputada en el caso Taula, en el que se la investigó por un presunto delito de blanqueo de capitales durante su etapa como alcaldesa.

El PP le pidió que dimitiera como senadora, pero ella se negó. Rita Barberá se dio de baja del partido y entró a formar parte del grupo mixto. Dos meses después declaró ante el Tribunal Supremo y, al cabo de dos días, Barberá falleció de forma repentina por un “fallo multiorgánico” derivado del “problema hepático” que padecía.

| Atresmedia

Recordamos que Producciones del Barrio es una productora catalana de contenidos audiovisuales especializada en el género documental. La factoría es la responsable de exitosos programas de laSexta como 'Salvados' de Gonzo, 'Lo de Évole' o el documental 'Eso que tú me das'. No obstante últimamente también ha trabajado con las plataformas con los documentales 'AMÉN: Francisco responde' de Disney+ y 'No me llame Ternera ' de Netflix .