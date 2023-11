El inesperado regreso de tres personajes de 'La que se avecina' en su temporada 14

Prime Video ya ha estrenado el cuarto capítulo de la temporada 14 de ' La que se avecina '. Un episodio en el que los vecinos han continuado con sus locas tramas. Además, el capítulo ha contado con multitud de referencias, así como el regreso de míticos personajes episódicos de 'La que se avecina'.

De este modo, la entrega arranca con una junta de vecinos en el patio, en el que la presidenta les informa de que las obras del ascensor están a punto de empezar. Es entonces cuando entran en escena los dos míticos obreros, que son una pareja homosexual, que ya estuvieron en varias ocasiones en Mirador de Montepinar. "Los obreros julandrones, ya han hecho las paces", dicen los personajes de Antonio Recio y Coque.

"Somos los instaladores homologados, ibérica de ascensores", explican los dos obreros. "¿Empezaban o no empezaban las obras?", dice la presidenta a los vecinos, que dudaban de la instalación. "No no, hoy solo venimos a traer el material, para empezar tienen que hablarlo con nuestro jefe", dicen mientras abandonan la comunidad.

| Prime Video

No ha sido el único personaje que ha regresado a 'La que se avecina'. Y es que Amador, al conocer que no tiene cerebro, quiere pedir perdón a todas las personas a las que ha hecho daño a lo largo de su vida. Una de ellas es Begoña Espinosa, la madre de Maite, ya que en una Nochevieja mató a su marido de un infarto.

"¿Qué pasa suegra? Cuánto tiempo ¿cómo estás?", le dice Amador a la madre de Maite abrazándola. "Ahora mismo mal", le responde, a lo que Amador le explica que quiere "pedirte perdón por lo de Nochevieja, por lo de dejarte viuda, que seguro que ya lo has superado, pero...". Sin embargo, ella le dice que "hace 13 años que murió mi marido y no ha habido ni un solo día que no me haya acordado de él".

| Mediaset

"Bueno, alguno si, que te pinchaste al mente fría cuando se hizo pasar por militar", le responde Amador, recordando la trama en la que Maxi tiene una relación con la madre de Maite. "Estoy aquí para entonar el mea culpa ¿Me perdonas?", añade el personaje interpretado por Pablo Chiapella, arrodillándose. "Eres una desgracia y no para mí, ni para Maite, ni para tus hijos, para la humanidad entera, que eres tonto y tóxico y el mundo sería un lugar mucho mejor si tú no existieras", le dice con dureza. "Como vengas siguiéndome llamo a la policía", concluye la madre, alejándose de Amador.