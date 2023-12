La hija de José Luis Gil da la peor noticia: 'No creo que pueda volver a la televisión

Hace dos años que José Luis Gil sufrió un ictus que lo obligó a alejarse de la televisión y de los escenarios. Actualmente, el querido y mítico actor sufre las secuelas que le dejó ese infarto cerebral y sigue recuperándose. Aunque su familia siempre se ha mostrado muy prudente a la hora de hablar de su salud, su hija Irene ha dado unas declaraciones que han preocupado a sus seguidores.

"No creo que mi padre pueda volver a la televisión, fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves. Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle, explicaba Irene en declaraciones a Pronto.

''Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas", añadía. Y, aseguraba que "la vida no va a volver a ser la misma".

| Mediaset

Aunque la vuelta del actor a su profesión parece complicarse, no todo es negativo. El pasado 9 de diciembre celebró su 66º cumpleaños en la intimidad con su esposa, la actriz de doblaje Carolina Montijano, y sus tres hijos, Irene, Daniel, y Marta, que son su mayor apoyo en estos momentos.

Por otro lado, Irene contaba que "tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse". Destacando la fuerza y el optimismo de su padre, que sigue luchando y trabajando por un futuro mejor a pesar de su complicado estado de salud.

| Europa Press

Recordamos que ' La que se avecina ' está en emisión en Prime Video con su temporada 14, desde el pasado 8 de noviembre. La serie sigue homenajeando al actor en cada capítulo con su voz en la cabecera, diciendo 'La que se avecina'. Además, se le ha mencionado en más de una ocasión, siempre con nostalgia por parte de los vecinos de Contubernio 49.