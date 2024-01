Consecuencias y una tragedia en el capítulo 'Hermanos' del lunes 15 de enero

Antena 3 emite este lunes 15 de enero un nuevo capítulo de 'Hermanos', a las 23:00h, después de una nueva entrega de ' El Hormiguero '. Adquirida ya en más de 40 países, está centrada en temas universales como la importancia de los vínculos familiares. La serie turca también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer .

En el capítulo de ' Hermanos ' este lunes 15 de enero en Antena 3 , Zehra decide escapar con el dinero de los delincuentes, que aparecen en casa de Tolga para buscarla, pero ella ya no está.

Como consecuencia, los criminales se llevan a la fuerza a Doruk y Asiye y amenazan con matarlos si no aparece el dinero. Su familia y amigos están desesperados buscándolos. No pueden creer que les hayan secuestrado. Mientras, Zehra sigue huyendo con su hermana pequeña y el dinero.

Por otro lado, la madre biológica de Berk aparece con la intención de confesarle que Ayla y Resul no son sus padres biológicos, si no le dan dinero. Muerta de nervios, Ayla golpea en la cabeza a la madre biológica del joven dejándola inconsciente en el suelo. De este modo, Ayla y a Sengül muy nerviosas al no saber si la mujer sigue viva o muerta ¿Qué harán ahora para evitar que Berk lo descubra todo?

'Hermanos' lidera en sus dos noches en Antena 3

'Hermanos' mantuvo sus datos en su nueva semana en emisión. El lunes 8 de enero la telenovela turca fue líder de su franja con un 13,1% y 1.229.000 televidentes. Entretanto, el martes 9 perdió el liderazgo frente a 'La Isla de las Tentaciones' al bajar a un 12,6% junto a 1.198.000 fieles.

Adquirida ya en más de 40 países, recordamos que ‘Hermanos’ es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito. Arrasa en la actualidad en audiencias en el horario estelar capítulo tras capítulo en sus dos primeras temporadas en Turquía.

Además, es aclamada por crítica y público. ‘Hermanos’ también está obteniendo destacados datos y una calurosa acogida en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.