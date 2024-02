Elif chantajea a Sarp en el capítulo 'Hermanos' del lunes 12 de febrero

Antena 3 emite este lunes 12 de febrero un nuevo capítulo de 'Hermanos', a las 23:00h, después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 40 países, está centrada en temas universales como la importancia de los vínculos familiares. La serie turca también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Aunque los Eren y sus amigos pensaban que el infierno había terminado después de que Asiye y Doruk fueran rescatados de su secuestro, lo peor estaba por venir. Zehra entregó el dinero que se había llevado a la policía y los mafiosos se cabrearon tanto que atentaron contra la vida de todos.

En el capítulo de 'Hermanos' este lunes 12 de febrero en Antena 3, Elif se entera de que Sarp calumnió a Orhan para despedirle del trabajo y le chantajea. Por su parte, Orhan no comprende por qué han querido culparle de ser un ladrón. "Tú se la has jugado", le dirá a los Eren, pero Sarp no parece que vaya a aceptar que él es el culpable. ¿Podrán demostrar que él está detrás de todo?

Por otro lado, Ahmet no quiere vivir en la misma casa que Sevval. Y, confiesa a sus hijos que hay otra mujer en su vida, Suzan. Sevval se queda impactada al escucharlo, al igual que sus hijos.

Además, Ömer no soporta las tensiones entre Süsen y su primo e intenta que solucionen sus problemas.

'Hermanos' lidera en sus dos noches en Antena 3

'Hermanos' mantuvo sus datos en su nueva semana en emisión. El lunes 8 de enero la telenovela turca fue líder de su franja con un 13,1% y 1.229.000 televidentes. Entretanto, el martes 9 perdió el liderazgo frente a 'La Isla de las Tentaciones' al bajar a un 12,6% junto a 1.198.000 fieles.

Adquirida ya en más de 40 países, recordamos que ‘Hermanos’ es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito. Arrasa en la actualidad en audiencias en el horario estelar capítulo tras capítulo en sus dos primeras temporadas en Turquía.

Además, es aclamada por crítica y público. ‘Hermanos’ también está obteniendo destacados datos y una calurosa acogida en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.