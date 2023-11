Final de infarto en 'Entrevías': Nelson paga con sangre el asesinato de Sandro

Final de infarto el del cuarto capítulo de la tercera temporada de 'Entrevías', con un asunto pendiente del pasado. El comisario Romero arresta a Nelson de manera irregular en el barrio, ya que cree que fue él quien mató a su primo Sandro. Su tío le ha encargado que encuentre al asesino.

Al mismo tiempo, Tente persigue a Tirso para vengarse de la muerte de su prima Nata, aunque esto forma parte de un plan de Dulce y Ezequiel, que él no sabe. Todo tiene como objetivo encontrar el arma con la que disparó a Tirso para poder detenerle y eliminarle del mapa de los pandilleros. Y es que Dulce pretende liderar la banda.

De este modo, Romero entrega a Nelson a su tío y resto de familiares, que aprovechan para darle una paliza. Sin embargo, no llegan a matarle, ya que le perdonan la vida, al no ser unos asesinos, aunque le destierran de 'Entrevías' y si le ven por las calles lo matarán. Algo que le ha complicado todo a Romero, que no esperaba que Nelson saliese con vida y ahora se arriesga a que este hable.

En ese momento llega Tirso con la escopeta, ya que pretendía salvar a Nelson. Corriendo saca al joven de la barriada, ensangrentado y herido. Ezequiel, que ha perseguido al pandillero hasta la zona, ve que Romero ha sido el culpable de todo.

Además, previamente, Irene y Nelson tienen una cita de pareja, después de que Gladys se ofreciera a cuidar al niño durante el resto del día. Sin embargo, la cita no es muy larga porque Irene tenía demasiado sueño. De camino a casa, Nelson le dice a Irene que le gustaría que tuvieran una casa y le propone matrimonio, algo que ella acepta, pese a que de primeras lo rechazó.

Tirso ha tenido que pasar la noche en el sofá después de que acogiera también a Santi en casa, ya que su mujer le ha dejado por otro. Sin embargo, el ferretero no se despierta de muy buen humor y tampoco parecen ser de su agrado las noticias que recibe de buena mañana. Malhumorado, Tirso aprovecha para dejar claro que él no piensa pagar la boda en 'Entrevías'