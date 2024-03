Estas son las novedades de 'Martínez y Hermanos', que salta a los lunes de Cuatro

'Martínez y Hermanos' salta a Cuatro tras cuatro temporadas en Movistar Plus+. Tres invitados famosos en un sofá, juegos y un presentador que destila provocación y humor son los elementos de este espacio. 'Martínez y Hermanos' llega a Cuatro este lunes 4 de marzo con la intención de quedarse para todo el año, con un prime time fijo al estilo 'Código 10' u 'Horizonte'.

En cada entrega de 'Martínez y Hermanos', Dani creará un entorno animado y distendido para los invitado. Mientras charla con ellos les sumergirá en una sucesión de juegos y pruebas que darán lugar a momentos insólitos y divertidos.

Personajes relevantes de los más diversos ámbitos, como gastronomía, música, deporte, espectáculo, interpretación o redes sociales, serán invitados al programa cada semana. La actriz Blanca Suárez, el cómico Joaquín Reyes y la presentadora Lorena Castell serán los tres primeros.

| Mediaset

De este modo, con la llegada de 'Martínez y Hermanos', Cuatro refuerza sus contenidos de producción propia. La cadena cuenta de forma semanal durante todo el año con 'Código 10' los martes, 'Horizonte' los jueves y 'Cuarto Milenio' los domingos. También estrenará el miércoles 'Callejeros', a la espera de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' con Luján Argüelles u 'Otro Enfoque' de Jon Sistiaga.

Nuevas secciones y juegos

Buscar la complicidad de los tres famosos invitados semanales desde el primer minuto de programa, dar rienda suelta a su original sentido del humor y hacer de la diversión una seña de identidad del show conforman el leitmotiv de 'Martínez y Hermanos’.

¿Has utilizado alguna vez tu fama para evitar una multa? ¿Te has hecho pasar por otra persona’? o ¿Alguna vez te has comportado como un fanático?, son algunas de las preguntas ‘embarazosas’ que el presentador planteará a sus invitados en la sección 'Rompiendo el hielo'. Las respuestas (sí o no) se mostrarán en una pantalla de forma anónima y el anfitrión deberá adivinar a cuál de ellos corresponde cada una.

| Mediaset

En 'La teoría de Instagramp, Dani Martínez buceará en las fotos de Instagram que postean los invitados. Lanzará una hipótesis ficticia sobre sus poses, outfits y expresiones de su rostro a través de un ingenioso monólogo.

El programa incluirá también juegos y desafíos adaptados a cada invitado: cantar, pintar, averiguar el contenido de imágenes proyectadas en la pantalla. Participar en juegos digitales e interactuar entre ellos o con el público serán algunos de los desafíos que se sumarán a secciones ya conocidas del programa como ‘El Megatrón’ o el ‘Botón verbenero’.