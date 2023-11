Emma García se confiesa: ¿qué programa de Telecinco no volvería a presentar nunca?

Emma García ahora acompaña todos los fines de semana a los espectadores de la tarde de Telecinco . Sin embargo, la presentadora tiene una larga carrera en la trayectoria, con formatos que están en la mente de muchos espectadores. Espacios como 'A tu lado', 'El juego de tu vida', 'Abre los ojos y mira' o el mítico 'Mujeres y hombres y viceversa'.

No obstante, durante una entrevista en 'Fiesta', Emma García ha desvelado qué formato no volvería a presentar nunca. Ha ocurrido durante la entrevista a Javier Rigau, viudo de Gina Lollobrigida, quien ha participado en directo en el formato de Telecinco para trata la condena del asistente de la artista. Ha sido entonces cuando Emma García le ha invitado a acudir presencialmente al plató de ' Fiesta ' para poder conversar más tranquilamente.

| Telecinco

"Yo no veo mucha televisión, pero hace muchos años había un programa que yo no me perdía que decía "esto es verdad, esto es mentira". Lo presentabas tú. Yo vengo a donde tú me digas, pero te aconsejo que esperemos a invitarme a que salgan las motivaciones", decía Javier Rigau ante la propuesta de Emma García.

De este modo, Emma García hacía la inesperada confesión: "Tú sabes que 'El juego de tu vida', el programa del que hablabas, es el único que no volvería a presentar".

"Me aburrí, Javier, porque ya al final desarrollé tanta psicología con los concursantes. Yo no sabía las respuestas, no quería nunca saberlas, pero ya por cómo se movían, por cómo miraban y por los gestos que hacían decía 'mentira o verdad'. Entonces, ya llegó un momento que ya iba un poquito de sobrada, ya no me motivaba", explicaba Emma García en directo.

| Mediaset

Recordamos que, en 'El juego de tu vida', con Emma García, un concursante debía responder a hasta 21 preguntas sobre su más estricta intimidad. A través de un polígrafo se determinaba si el concursante había mentido o dicho la verdad. Si mentía, era eliminado, pero si decía la verdad, continuaba en el juego e iba sumando dinero. El mayor premio conseguido por un concursante fue de 100.000 euros.