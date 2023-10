Disney+ detalla la esperada llegada de 'Doctor Who' a España: fechas y episodios

El regreso de 'Doctor Who' a España de la mano de Disney+ ya es una realidad. Queda menos de un mes para que la mítica serie británica estrene los tres especiales por su 60 aniversario, que darán el pistoletazo de salida para su llegada a la plataforma. Para calentar motores, Disney+ ha compartido el tráiler doblado de los nuevos episodios.

De este modo, el primer episodio, titulado 'Doctor Who: La bestia estelar', llegará el 25 de noviembre. 'Doctor Who: La salvaje lejanía azul' se emitirá el 1 de diciembre, mientras que 'Doctor Who: La risa' lo hará 8 de diciembre. Estos capítulos reunirán al Decimocuarto Doctor (David Tennant) y a Donna Temple-Noble (Catherine Tate) que se encontrarán cara a cara con su villano más aterrador: El Juguetero ("The Toymaker"), interpretado por Neil Patrick Harris.

El nuevo reparto incluye a Yasmin Finney como Rose Temple-Noble y Miriam Margolyes como la voz del Meep. Así como Jacqueline King como Sylvia Noble, Karl Collins como Shaun Temple, Ruth Madeley como Shirley Anne Bingham y Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart.

Doctor Who | Tráiler oficial en castellano | Disney+

"No sé si esta vez podré salvarte la vida", es una de las escenas que adelanta el tráiler, con el doctor hablando con Donna. El spot también muestra el regreso de UNIT, con Kate Lethbridge-Stewart. Así como el debut de Neil Patrick-Harris, que interpretará a un enemigo todopoderoso visto por última vez en 1966.

'Doctor Who' está producida por Bad Wolf y BBC Studios. La serie vuelve bajo la visión creativa del showrunner Russell T. Davies, que también ejerce de guionista y productor ejecutivo. Se suman los productores ejecutivos Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner y Jane Tranter. Los especiales del 60 aniversario están escritos por Russell T. Davies y dirigidos por tRachel Talalay, Tom Kingsley y Chanya Button, respectivamente.

| BBC

Además, recordamos que Ncuti Gatwa tomará el control de la TARDIS como el Decimoquinto Doctor en una nueva temporada de 'Doctor Who'. Los nuevos episodios llegarán a España de la mano de Disney+ en 2024.