Dabiz Muñoz protagonizará su propio reality de cocina en Netflix

Netflix está cocinando un nuevo docu-reality junto a Dabiz Muñoz. El cocinero ha sido recientemente galardonado con el The Best Chef Award, por tercer año consecutivo, convirtiéndose en la primera persona del mundo en conseguirlo. Se trata de la segunda vez que Dabiz Muñoz protagoniza un formato de televisión, después las dos temporadas de 'El Xef' en Cuatro en 2016.

De este modo, se trata de un proyecto dirigido por Juanjo López, miembro del equipo creador de Informe Robinson, cofundador de La Caña Brothers y de The Tintirin Team, que lidera esta producción de Welink Studios. En este nuevo formato de Netflix , veremos un Dabiz Muñoz íntimo, en su día a día, los entresijos de su UniverXO creativo, su expansión internacional y mucho más.

| Netflix

En palabras de Dabiz Muñoz: "El momento que estamos viviendo en el mundo XO es absolutamente único, todo se está reconfigurando, reconstruyendo, todo está por los aires una vez más, con la incertidumbre de no saber cuál será el resultado final. Sin embargo, sabemos que será increíble, que habrá merecido la pena. Tenemos un montón de proyectos apabullantes y extraordinarios, cosas inimaginables que nos exigen más que nunca ser terriblemente creativos y únicos y hacerlo perfecto, solo vale si es perfecto".

"Tenemos un gran equipo humano que rebosa talento, ilusión y hambre por hacer que estas cosas pasen. Esa es una motivación extra para asumir los riesgos necesarios para que todo lo que hagamos siga siendo pura vanguardia", añade el cocinero.

"Llevar a cabo este proyecto con Netflix es algo que me hace muchísima ilusión. Es una montaña rusa solo apta para quien disfruta con las emociones fuertes. Lo mejor está por llegar", concluye Dabiz Muñoz.

¿Quién es Dabiz Muñoz?

| GTRES

Dabiz Muñoz es un chef español con 3 Estrellas Michelin en su restaurante DiverXO. Está estrechamente relacionado con la Cocina de Vanguardia, la Innovación y la búsqueda de la Excelencia. Ha sido reconocido con múltiples premios desde aquellos primeros "Cocinero Revelación" y "Restaurante Revelación" 2008 en Madrid Fusión.

ntre ellos, más allá de las estrellas Michelin de sus restaurantes DiverXO y RavioXO, DiverXO es elegido en 2023 el tercer mejor restaurante del mundo en The World's 50 Best, tras tan solo 3 años en la lista. Además el reconocimiento a su trabajo por parte de lo más alto de la gastronomía mundial y sus compañeros de profesión se ve reflejado en ser la primera persona del mundo que obtiene durante tres años consecutivos el número 1 del The Best Chef Awards (2021, 2022 y 2023), reconocimiento como mejor cocinero del mundo.