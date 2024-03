Cristina Pedroche renueva con Atresmedia tras los rumores de su fichaje por Mediaset

Cristina Pedroche seguirá ligada por un largo tiempo a Atresmedia. Hace tan solo unas semanas saltaba la noticia de que la presentadora podría haber tenido una oferta de Mediaset para ponerse al frente de 'Supervivientes' desde la isla. Sin embargo, Cristina Pedroche no cambiará de grupo y seguirá siendo uno de los principales rostros de Atresmedia.

Según ha publicado en exclusiva El Confidencial,Cristina Pedroche acaba de renovar su contrato de larga duración con Atresmedia. Estos acuerdos habitualmente ligan a los presentadores durante tres años al grupo.

"Renovar con Atresmedia era lo obvio, no había otra opción porque es seguir en mi casa. El grupo se encuentra en un momento increíble, tienen muchísimos proyectos y todos les sale bien. Nunca me planteé irme porque cuando estás con los mejores, no quieres estar en otro sitio. Además, es mi hogar, donde he trabajado siempre", ha asegurado Cristina Pedroche al medio citado.

"Yo ahora lo que busco es ser feliz y estar tranquila y aquí tengo las dos cosas. Espero con ilusión los nuevos proyectos que estén por venir para seguir dando lo mejor de mí misma", ha añadido la presentadora.

Recordamos que el único proyecto fijo con el que cuenta Cristina Pedroche son sus colaboraciones de 'Zapeando' en laSexta. Recientemente ha presentado, sin éxito, 'Password' en el prime time de Antena 3. Sin embargo, inicialmente no fue la seleccionada para presentar el concurso, lo que provocó que se mostrase decepcionada con Atresmedia en sus redes sociales.

Cabe destacar que su salto a presentadora del grupo llegó tras su éxito en las Campanadas, primero en laSexta y luego en Antena 3. Fue entonces cuando se puso al frente de 'Pekín Express' y otros formatos como 'Tu sí que sí' o 'Top 50'. En el caso de aceptar la oferta de Mediaset, 'Supervivientes' no sería su primer reality porque presentó dos temporadas de 'Love Island' en Neox.

De este modo, también ha anunciado cambios para las próximas Campanadas: "Quiero cambiar mucho las cosas y reinventarme. En estos diez años, lo que ya he hecho ha estado muy bien y ha sido espectacular, pero creo que ha llegado el momento de hacer otra cosa totalmente distinta. Por supuesto seguirá habiendo vestido, una causa, un discurso... pero este año tiene que haber algo más. Llevo desde el mes de febrero trabajando en ello

Y es que Cristina Pedroche se ha convertido en todo un éxito en las Campanadas de Antena 3. Este año, junto a Alberto Chicote, lideró con 9,1 millones de espectadores únicos, un 29% de share medio y 4,3 millones de espectadores de media. En el minuto exacto de las Campanadas creció a un espectacular 34,4% de share medio y 5,6 millones de espectadores.