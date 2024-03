El creador de 'La que se avecina' descarta llegar a la temporada 35 como 'Los Simpson'

'Los Simpson' ha conseguido ser la serie más longeva de la historia. La serie animada lleva 35 años en antena y con un éxito imparable a nivel mundial. En España, 'La que se avecina' no se queda atrás, con su decimoquinta temporada en preparación, no parece tener cerca su fin.

En redes sociales, un espectador pedía que las aventuras de los vecinos de Contubernio 49 sigan la línea de la serie animada. A lo que su creador, Alberto Caballero, ha respondido tajante: "Ya te digo yo que no". El pasado septiembre, el director se enorgullecía ante la comparativa con la familia amarilla: "A 'Los Simpson' nunca los podrás igualar, pero en España lo más parecido es esto, sí".

Recordamos que 'La que se avecina' lleva en emisión desde 2007 y, pese a que aún tiene vida por delante, Alberto Caballero tiene claro que no será eterna. Cabe destacar que la decimoquinta temporada es la última de las tres por las que renovó Mediaset en enero de 2022.

A pesar de desconocer la fecha del final de una de las series más queridas de la televisión, su nueva temporada verá la luz este año. Además, estarán de celebración al alcanzar los 18 años interrumpidos en antena.

Por lo que respecta a esta nueva temporada, ya sabemos que traerá de vuelta a personajes y actores míticos de la serie. Aunque, todavía se desconocen muchos datos, sí se sabe que tendremos de vuelta a Rebeca Ortiz. Se trata del personaje al que interpreta María Adánez, actriz querida por el público por su vinculación con la serie y su antecesora 'Aquí no hay quién viva', dónde interpretó a Lucía, 'La Pija'.

La actriz vuelve a la serie con Rebeca tras haber desaparecido en 2017 tras no convencer a los espectadores. "El motivo de su salida es que no hemos encontrado la forma de potenciar a Rebeca tal y como María y el público esperaba'', así lo comunicaba Caballero.

A pesar de esta despedida, María Adánez no guardó ningún rencor y no cerraba las puertas a un posible regreso a la ficción. "No tendría problema en volver. Trabajar con Alberto y Laura es un lujo", declaró la actriz en 2017. Se desconoce cómo será su regreso a la nueva comunidad, después de que los vecinos se hayan mudado y hayan dejado atrás Mirador de Montepinar.