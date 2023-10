Una competición con canicas: este es el nuevo concurso que ha comprado Telecinco

Mediaset amplía su cartera de entretenimiento con un nuevo formato familiar. El grupo continúa en su proceso de transformación y ha anunciado en el Mipcom que adaptará el formato 'Marble Mania', que llegará a finales de año.. Un concurso con canicas como protagonistas que hasta ahora no encajaba en el tipo de entretenimiento que produce Mediaset.

'Marble Mania' es un espacio de Talpa Studios que en España llegará de la mano de Bulldog TV ('Reacción en Cadena'). En cada programa, tres famosos juegan con un color de canicas y tienen que superar diferentes pruebas en las que la velocidad, la gravedad y el factor suerte tiene un papel importante. El premio económico se dona a una causa solidaria.

"Estamos realmente entusiasmados con 'Marble Mania', una refrescante incorporación al panorama del entretenimiento. Estamos agradecidos por la oportunidad de asociarnos nuevamente con Talpa Studios", ha asegurado Eduardo Escorial, nuevo director de programas de entretenimiento y actualidad de Mediaset.

| Talpa Studios

Sebastian van Barneveld, Director de Distribución Internacional de Talpa Studios: “Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros colegas españoles para colaborar en este apasionante espectáculo. Este es el cuarto proyecto internacional de 'Marble Mania'. Nuevamente utilizaremos nuestra ubicación central de producción, hospedando a concursantes y presentadores extranjeros". De este modo, confirma que la versión española también se grabará en el plató situado en los Países Bajos.

Recordamos que 'Marble Mania' se estrenó en los Países Bajos hace cinco años y la SBS6 ya ha encargado una cuarta temporada, cuyo programa está previsto que se emita en 2024. El formato también está a punto de estrenar su cuarta temporada en Alemania y se ha emitido en Bélgica (VTM) y Francia (TF1).

| Mediaset

Por lo tanto, 'Marble Mania' se suma al catálogo de entretenimiento de Mediaset. Mediaset cuenta con formatos como 'Got Talent', '¡Allá Tú!', 'Gran Hermano', 'Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones', 'El Musical de Tu Vida', 'Reacción en Cadena', 'First Dates', 'En Busca del Nirvana' o '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. Además, en verano también apostó, sin éxito, por el regreso de 'Me Resbala'.