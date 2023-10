Antena 3 amplía su catálogo de entretenimiento: compra 'Beat My Mini-Mes'

Antena 3 amplía su catálogo de entretenimiento con un nuevo formato internacional. Un formato que aún no se ha estrenado en ningún país, ya que se estrenará en Francia antes de terminar el año. Se trata de 'Beat My Mini-Mes', un espacio de FOX Alternative Entertainment, que se ha dado a conocer durante la primera jornada de MIPCOM 2023.

De este modo, en un gran plató, cantantes famosos se enfrentarán mientras están rodeados de niños talentosos que visten todos igual que ellos, como mini-yos. Después de varias rondas de actuaciones, tan solo un niño ayudará a su equipo a ser coronado ganador.

Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, ha asegurado que 'Beat My Mini-Mes' "es un formato original extraordinario y encaja perfectamente en un canal familiar y de entretenimiento como Antena 3".

"Un componente importante de nuestra estrategia de no ficción es identificar y lanzar formatos inolvidables que tengan un atractivo universal. Programas que puedan viajar sin problemas a múltiples territorios", explicaba, por su parte, Allison Wallach, presidenta de formatos de no ficción de FOX Entertainment.

| Atresmedia

De este modo, 'Beat My Mini-Mes' se une a la enorme catálogo de formatos de entretenimiento de Atresmedia, que cuenta con los exitosos 'La Voz', 'Mask Singer' o 'The Floor'. También con otros internacionales como 'Pasapalabra', 'Atrapa un Millón', 'La Ruleta de la Suerte', 'El 1%', 'Password' o '¿Quién quiere ser millonario?'. Todo sin olvidar la apuesta por los formatos originales como el exitoso 'Tu Cara Me Suena', 'El Desafío' 'Joaquín, el Novato' o 'Generación Top: la gran batalla de las generaciones'.

| Atresmedia

Recordamos, además, que muy pronto Antena 3 ampliará su apuesta por 'La Voz' con una nueva versión, que se suma a 'La Voz Kids': 'La Voz: All Stars'. Se trata de una versión que se emitió en Francia hace dos años, en la que participantes de anteriores ediciones de 'La Voz' o 'La Voz Kids' volvían al programa para intentar formar equipo con cinco coaches. La temporada contó con tres audiciones a ciegas, dos batallas, semifinal y final. El talent show consiguió grandes resultados en audiencias, liderando en su estreno con un gran 27% de share y 4.616.000 espectadores.