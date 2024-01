Carlos Sobera desvela lo que pasó con Isabel Pantoja sin cámaras tras 'Supervivientes'

Casi cinco años después de que Isabel Pantoja participase en 'Supervivientes', Carlos Sobera ha confesado lo que pasó detrás de cámaras tras su enfrentamiento.

Es el más fresco, el más natural, en el que más se lleva al límite a los participantes

Pasan hambre, pasan frío por las noches cuando llueve, pasan calor, les pican los mosquitos voraces de una manera salvaje… Y luego la convivencia, competitiva además, que, aunque parezca mentira, provoca roces a los cuales tienes que hacer frente quieras o no

Cuando me cabreo, me cabreo bien. Me enfadé un poco con Isabel Pantoja, por ejemplo. Luego ella se enfadó conmigo, y cuando vino al plató de ‘Volverte a ver’ me lo hizo saber

Yo hacía el programa los martes y, según llego a plató, el director me da la noticia de que Isabel Pantoja se quiere marchar. Tuve que hablar con ella en directo en el programa y me tocó darle un poco de candela, un poco. La conseguimos convencer y duró unas cuantas semanas más