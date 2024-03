Carlos Lozano reaparece por sorpresa en 'De Viernes' tras desaparecer de la televisión

Carlos Lozano reaparece este 1 de marzo en televisión de la mano de 'De Viernes'. Tras más de un año alejado de las pantallas, el presentador reaparece para protagonizar su entrevista más íntima. En el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, Carlos Lozano hará un recorrido por su carrera profesional, incluyendo, el éxito de ‘OT’.

Además, no podrá contener las lágrimas cuando es preguntado si ha sido buen padre. "He hecho lo que he podido con ella. Al final estoy dando lo que yo nunca he tenido", comenta Carlos Lozano llorando.

Por otro lado, Marta Flich también se sienta en 'De Viernes' para contar lo que se vivió anoche en la final de GH DÚO. Aclarará lo ocurrido en las votaciones, que ha provocado que la final se atrase al domingo, y avanzará cómo será esa gran gala final. Los finalistas, Lucia y Asraf también serán invitados en 'De Viernes', donde contarán cómo se sienten a 48 horas de una gala inédita en la historia del formato.

| Mediaset

El programa también contará con la presencia de Carmen Borrego, que está a tan solo unas horas de viajar a Honduras. La hija de María Teresa Campos es uno de los grandes fichajes de 'Supervivientes 2024', que arranca el próximo jueves. Hablará de sus miedos antes de saltar del helicóptero, así como del resto de compañeros que le acompañarán en la aventura.

A lo largo de la noche, también participará en 'De Viernes' la cantante María Isabel. Será una noche llena de sorpresas, según ha anunciado Telecinco.

| Mediaset

La semana pasada, para intentar maquillar sus audiencias de ayer, 'De Viernes' partió la primera hora del programa, que marcó un pobre 8,5% de share junto a 1.088.000 espectadores. Cabe destacar que en esta primera franja La 1 emitió fútbol femenino, España contra Países Bajos, que marcó un buen 12,1% de cuota y 1.565.000 televidentes. En cuanto al resto de emisión de 'De Viernes', anotó un flojo 9,4% de cuota y 725.000, su mínimo en espectadores en sus 14 entregas emitidas.