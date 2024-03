Carlos Lozano estalla como nunca como la directiva de Mediaset: 'Eso aburre'

Carlos Lozano ha aprovechado su entrevista en 'De Viernes' para estallar contra la directiva de Mediaset. Tras más de un año desaparecido, el presentador ha vuelto a Telecinco para repasar su trayectoria profesional. Sin embargo, Carlos Lozano no dudó en dar su opinión sobre el estado de la televisión actual, estallando contra los directores de contenidos.

Tras repasar su trayectoria, teniendo en cuenta que fue uno de los presentadores de televisión más importantes del país a principios de los 2000, aseguró que es importante "tener los pies en el suelo en esta profesión. El que se cree alguien acaba muy mal". "En esta cadena hay muchos presentadores y gente que se creen la hostia y no son nada", añadía.

Por su parte, José Antoni León le recordaba que en la entrevista previa, había asegurado que hay "muchos profesionales que no deberían estar". "Yo creo que hay mucha gente que no debería de estar. Y gente que no está y debería estar, pero la culpa no la tienen ellos, la tiene la directiva, que son los que contratan", decía con contundencia Carlos Lozano en 'De Viernes'.

| Mediaset

"Aquí hay una cosa bien clara. Antes, cuando hacías televisión, si el programa no funcionaba, a la mierda el programa. Ahora no, te mantienen un programa con una audiencia muy baja y a tirar, tirar y tirar. Eso aburre a la cadena, al público y a todo el mundo", añadía el presentador.

"La culpa no es de los presentadores, es de los directores de contenido. Un director de contenido tiene que estar actualizado, saber de qué va la movida y todo porque hay directores de contenido que se tiran toda la vida hasta que se jubilan. Hay gente joven que tiene ideas maravillosas y que hacen una televisión activa", concluía, en una posible alusión a Manolo Villanueva, director de contenidos de Mediaset.

| Mediaset

Pese a crecer respecto a la semana pasada, 'De Viernes' con Carlos Lozano marcó un pobre 9,7% share y 856.000 espectadores. El espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contó con 3,6 millones de espectadores únicos. Sin embargo, fue el programa de mayor aportación al dato de Telecinco en el día.