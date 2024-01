La audiencia salva a Paul: Álex es el quinto expulsado de 'OT 2023'

'OT 2023' ya tiene a su quinto concursante expulsado Álex Tan solo séis semanas después de arrancar con la edición, el talent show ya tiene quinto concursantes menos. Todo se ha decidido durante la Gala 6, después de que la audiencia haya estado toda la semana votando entre Paul y Álex.

De este modo, Álex ha defendido ante el escenario "Contigo" (2022) de Sebastian Yatra y Pablo Alborán. Por su parte, Paul ha escogido "When The Party's Over" (2019) de Billie Elish. Los dos han emocionado a los presentes con sus actuaciones.

Finalmente, Álex ha sido la expulsada de la semana, al ser la menos votada por el público. "Tienes ángel, tienes carisme y el público te quiere", le decía Chenoa antes de despedirle.

La gala abrió con "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" (2022) de Quevedo, cantada por los 12 concursantes que todavía siguen en la academia. Y recordemos que las actuaciones de esta noche, a excepción de los nominados, han sido:

Chiara: "Mía" (2020) de Belén Aguilera

Martin: "Alors On Danse" (2010) de Stromae

Lucas y Bea: "Eye Of The Tiger" (1982) de Survivor

Ruslana y Juanjo: "I put a spell on you" (1956) de Screamin' Jay Hawkins

Violeta y Álvaro: "Flowers" (2023) de Miley Cyrus

Cris y Naiara: "El Farsante” (2017) de Ozuna

Después de ver todas las actuaciones, el jurado ha propuesto como nominados a Chiara, Bea, Álvaro y Violeta. Una vez conocidos los votos de los profesores y de los compañeros, las nominadas definitivas son Violeta y Chiara.