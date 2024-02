La audiencia salva a Lucas: Chiara es la novena expulsada de 'OT 2023'

'OT 2023' ya tiene a su novena concursante expulsada Chiara. Dos meses y una semana después de arrancar con la edición, el talent show ya tiene ocho concursantes menos. Todo se ha decidido durante la Gala 9, después de que la audiencia haya estado toda la semana votando entre Chiara y Lucas.

De este modo, Chiara ha defendido ante el escenario "You oughta know" (1995) de Alanis Morisette. Por su parte, Lucas ha escogido "I don't want to miss a thing" (1998) de Aerosmith. Las dos han emocionado a los presentes con sus actuaciones.

Finalmente, Chiara ha sido la expulsada de la semana, al ser la menos votada por el público.

La gala abrió con "We are young" (2012) de fun. & Janelle Monáe, cantada por los 8 concursantes que todavía siguen en la academia. Y recordemos que las actuaciones de esta noche, a excepción de los nominados, han sido:

Juanjo : "Take on me" (1985) de A-ha

: "Take on me" (1985) de A-ha Naiara : "Despechá" (2022) de Rosalía

: "Despechá" (2022) de Rosalía Paul : "Paenamorar" (2023) de Paula Cendejas

: "Paenamorar" (2023) de Paula Cendejas Ruslana : "El mundo" (2015) de Pablo López

: "El mundo" (2015) de Pablo López Martin : "Ya no te hago falta" (2019) de Sen Sera

: "Ya no te hago falta" (2019) de Sen Sera Bea: "Se acabó” (1978) de Maria Jiménez

Después de ver todas las actuaciones, el jurado y los profesores decidiran a los tres primeros finalistas. Los otros cuatro estarán en manos del público.