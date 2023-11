atresplayer presenta 'Vestidas de Azul': 'Es más necesaria que nunca'

El estreno de 'Vestidas de Azul' está a la vuelta de la esquina. Considerada por la crítica como la mejor serie de 2020, ‘Veneno’ rompió con todos los moldes de la ficción y lo cambió todo. Su esperada continuación, 'Vestidas de Azul', es la última gran apuesta de atresplayer para cerrar el año, con su estreno el domingo 17 de diciembre.

‘Vestidas de azul’ se sitúa dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, La Veneno, cuando Valeria vuelve a Valencia. Allí se encuentra el VHS del documental ‘Vestida de azul’ una cinta que narra las experiencias de seis transexuales en la España de principios de los años 80. Esas vivencias inspirarán su nuevo libro que, una vez más, decida contar la historia de unas mujeres que no merecen caer en el olvido.

"'Vestidas de azul' es la continuación de 'Veneno', que para nosotros es muy especial porque lo cambió todo. Ya no vamos a contar una única historia, sino seis historias maravillosas, con las que también vamos a retratar una época. Sigue la misma estructura de 'Veneno', yendo al pasado y presente, para ver las decisiones que se tomaron en el pasado, como les afecta en el presente", ha arrancado la presentación ante los medios Montse García, directora de ficción de Atresmedia.

| Atresmedia

"Estamos ante una de las series más importantes del año para atresplayer, que ha sido excelente, con 12 ficciones magníficas, que han tenido una acogida muy buena en visualizaciones y suscripciones", explicaba Emilio Sánchez-Zaballos.

"'Vestidas de azul' es importante como serie, pero también lo que hay detrás. Se ha hecho un esfuerzo desde la cadena y productora para dar visibilidad con actrices trans delante de la cámara. Un 80% de las actrices son trans, al igual que el equipo de detrás de cámaras. Creo que es ser coherentes con ese mensaje que tiene esta propia serie", añadía el director de atresplayer.

'Vestidas de azul', una serie necesaria

| Atresmedia

'Vestidas de Azul' aborda la realidad de las personas trans de los años 80, una época muy hostil para el colectivo, a través de las seis protagonistas del documental ‘Vestida de azul’. "Con historias que emocionan y llegamos a los espectadores con una serie que apuesta por la visibilidad y diversidad, que es algo que no se encuentra cada día", explicaba Andrea H. Catalá, productora ejecutiva de 'Vestidas de Azul'.

"Habría una gran máxima de cómo se mandó 'Veneno'. Javi Ambrossi me mandó un mensaje explicándome lo que hizo el rodaje de 'Veneno' tan mágico. Mucho tenía que ver con modos de trabajo, con esa gran máxima de incluir un profesional trans en cada uno de los departamentos. También con el apoyo de Yes We Trans, que es un programa de la federación LGTB+, que nos acompañó como proyecto y a la productora, que nos leyó los guiones y nos hacía apuntes. Ha habido un proceso que ha hecho que el espacio de trabajo de 'Vestidas de azul' sea muy seguro y familiar", añadía la productora.

| Atresmedia

Además, también ha explicado cómo ha sido el rodaje: "A nivel producción ha significado un gran esfuerzo, porque en el recorrido de Valeria abre seis mundos y teníamos que encontrar a seis protagonistas que se pareciesen a las de 'Vestida de Azul'. Toda la caracterización, 130 localizaciones durante 90 días de rodaje, todos esos mundos tratados con muchísimo mimo... Estamos muy contentas con el proyecto, esperamos que os guste y que estéis tan abiertas y dispuestas a enamoraros de estas mujeres, así como nosotras como las conocimos por primera vez".

El reparto de 'Vestidas de Azul'

Para esta nueva entrega, a ‘Vestidas de azul’ regresa parte del equipo artístico de ‘Veneno’. Lola Rodríguez volverá a meterse en la piel de Valeria. Además, Paca La Piraña, Goya Toledo (Lola), Juani Ruiz, Alex Saint (Sacha), Ángeles Ortega (Manola) y Desirée Vogue (Bienvenida) retoman sus personajes.

| Atresmedia

"Para nosotras es un regalo, porque es una serie que tiene mucho corazón y cariño detrás. Nos han impulsado, nos han dado una oportunidad que también merecemos. Esta es una serie de muchas de nuestro colectivo, porque 'Veneno' ha mostrado que las personas trans tenemos talento, espacio y necesitamos que se cuenten nuestras historias. Es una serie con mucha luz, alma, personalidad y me siento muy afortunada de poder estar aquí hoy", explicaba Lola Rodriguez.

"En el momento social y político en el que estamos es más necesario que nunca saber de donde venimos, donde estamos y a donde vamos", añadía Alex Saint.

| Atresmedia

Además, las protagonistas del documental están interpretadas por Rossa Ceballos (Loren adulta), Bimba Farelo (Loren joven), Chloe Santiago (Tamara), Geena Román (Eva) y Alma Gormedino (Josette), Penélope Guerrero (Nacha) y Keyla Òdena (Renee).

La serie también cuenta con la participación de Marisa Paredes, Susana Abaitua, Elena Irureta, Luis Callejo, Estrella Extravaganza, Mercedes Sampietro, Anabel Alonso, Pedro Casablanc, Llum Barrera, Guiomar Puerta, Claudia Traisac, Nerea Rodríguez, Clara Sans y Juriji Der Klee.