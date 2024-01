La 1 anuncia el regreso de 'No sé de qué me hablas' de Mercedes Milá, con Dani Rovira

Tras el descanso de las Navidades, 'No sé de qué me hablas' comienza 2024 con el actor y humorista Dani Rovira y la comunicadora Nerea Pérez de las Heras. Este jueves 11 de enero, Mercedes Milá e Inés Hernand abordan con ellos el tema de la superación, la ayuda y los cuidados. Todo ante un público que también comparte sus testimonios más personales.

De este modo, Dani Rovira y Nerea Pérez de las Heras han vivido en los últimos años situaciones que les han hecho replantearse sus vidas. Dani, después de que le diagnosticarán linfoma de Hodgkin en 2020 y Nerea, tras un accidente náutico el verano de 2023. Los dos repasan junto con Mercedes Milá e Inés Hernand cómo cambia la vida tras experiencias como estas.

Además, 'No sé de qué me hablas' recuerda el archivo de las entrevistas que Mercedes Milá hizo a personajes como el Dalai Lama, el economista y humanista José Luis Sampedro y las actrices Gracita Morales y Concha Velasco. Todos recuerdan cómo afrontar la vida para estar mejor, comparten sus dificultades y cómo consiguen equilibrio y tranquilidad personal.

Recordamos que ‘No sé de qué me hablas’ es un programa de entrevistas desenfadado, imprevisible y con una colaboradora fija: Inés Hernand. El extenso archivo con las entrevistas históricas de Mercedes Milá es el hilo conductor del programa y su objetivo es doble. Pretende explicarle a la gente joven cómo era el pasado de nuestro país y entender cómo es el presente a través de entrevistas y conversaciones espontáneas con ellos.

Cada episodio cuenta con dos invitados. En algunas ocasiones, personas que Mercedes Milá entrevistó hace décadas, además de otros que la periodista entrevista por primera vez. Además, cuenta con un público mayoritariamente joven, participativo e implicado en el tema con quien Mercedes Milá interactúa.

Cabe destacar que 'No sé de que me hablas' no ha conseguido funcionar en audiencias en su llegada al access prime time de La 1. El programa se estrenó el 30 de noviembre con un correcto 8,4% de share y 1.153.000 espectadores. Sin embargo, en su tercera entrega cayó a mínimo con un flojo 6,4% y 870.000 seguidores, frente a 'El Hormiguero'.