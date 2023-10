Paloma San Basilio ('Dúos Increíbles'): 'Estoy cantando canciones de Enrique Iglesias'

'Dúos Increíbles' ya se ha estrenado en La 1. El pasado martes 3 de octubre, el ente público estrenó la segunda edición del talent show musical, que cuenta con Julia Varela y Xavi Martínez en sustitución de Juan y Medio. Uno de los grandes fichajes de la temporada de 'Dúos Increíbles' ha sido Paloma San Basilio, por lo que hablamos con la concursante veterana.

¿Cómo surgió lo de estar en este programa? ¿Dónde estabas cuando te llamaron?

A mí me llamaron en febrero porque el programa se iba a hacer en marzo y yo no podía porque estaba haciendo conciertos. Pero luego no lo hicieron. Y cuando yo estaba escribiendo la novela que estoy haciendo y estaba muy tranquila, de pronto, me llaman para esto y me empieza a entrar un gusanillo.

Dije, música en vivo, tal, una tranquilidad de estar como en casa, y dije pues mira, te tiras a la piscina porque hay que moverte, hay que descubrir, hay que aprender. Es una aventura. Creo que esta etapa de mi vida lo mejor que tiene es que no tengo miedo y es un gustazo.

| RTVE

No tengo esa presión de qué van a decir, vengo a disfrutar y a compartir con esta gente estupenda. Luego, está la parte que no es de plató que la gente nos conoce, esto es muy genuino, no tiene filtro en el buen sentido de la palabra. Es una experiencia vital fundamentalmente.

¿Qué has aprendido tú en el programa en estos meses?

Todo lo que haces desde dentro, desde la verdad y desde la ilusión es bueno. Es el camino a seguir. Yo soy una caminante, llevo toda mi vida buscando zonas distintas, buscándome y descubriendo hasta dónde llego, pero no te dejas cercenar por el miedo.

En ese sentido, ¿ha habido algún estilo de música que hayas dicho que no?

No, porque nosotros terminamos cada programa y elegimos las canciones. Soy yo misma la que me pongo el reto. De pronto digo, quiero cantar ‘La gota fría’ o luego ‘La Cintura’, que me encanta el tema. Para cantar ‘La fiesta terminó’ ya llevo años.

La verdad es que no he dicho que no a nada. Estoy cantando canciones de Enrique Iglesias, himnos épicos, todo lo que se me pone por delante. Yo no canto ninguna canción que diga que me horroriza.

| RTVE

¿Cómo llevas la parte de la competición?

Eso es lo que llevo peor, porque el día que tuve que elegir a un junior, que había elegido a un junior maravilloso, y luego me dicen que tengo que elegir a otro junior y después que tengo que elegir entre los dos… Yo no lo he pasado peor en mi vida y se me va a notar porque me quedé descompuesta.

Decir a una persona que no, que le ha puesto tanta emoción, esa parte y la de que se vayan tus compañeros es un horror. Yo cuando empiezan lo de las puntuaciones me quiero ir a mi casa, aunque reconozco que es un ingrediente muy importante del programa.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los juniors?

El nivel que tienen. Tienen un nivelazo en general, musicalmente hablando y escénicamente hablando. Yo alucino, yo no sé si a su edad podría hacer todo lo que hacen ellos. Son muy buenos. En España tenemos mucho talento.

¿Te habían llamado antes de otros talent shows?

Sí, me han llamado de varios, pero este era el único que tenía los ingredientes como para decir: me olvido de la parte concursal y entro en un programa de música a lo grande. Ya veréis cómo son los arreglos que hacen. Es un trabajo muy bonito, desde mi punto de vista, estético, yo he estado asombrada del equipo.

| RTVE

¿Qué dirías que vamos a conocer de Paloma san Basilio?

Vais a ver que no hay trampa ni cartón. Yo digo lo que me apetece, me río cuando me da la gana, gasto bromas y me emociono mucho porque te tocan la fibra unas cuantas veces, bien tocada, no haciendo amarillismo. Te emocionas porque si te emocionas cuando los ves cantar, ¿cómo no te vas a emocionar cuando te ponen un vídeo de tu hija? Al final la emoción es lo único que nos importa.

¿Puede ser que esto te lleve a grabar un disco nuevo?

Voy a hacer un disco porque el primero que me ha dicho que me va a hacer una canción es David Summers y entonces, por ahí voy a ir tirando del hilo. Voy a hacer un trabajo que mis chicos y chicas favoritos van a ser autores de mis canciones. Me apetece volver al estudio y creo que es una manera bonita de celebrar mis 50 años en la profesión.

En este programa los seniors hacéis duelos con los juniors, de tus compañeros seniors, ¿con quién te gustaría hacer un dúo increíble?

Hemos hecho ya, pero, por ejemplo, me encanta Diana Navarro. Siempre hablamos de que tenemos que hacer algo juntas.