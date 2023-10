Julia Varela ('Dúos Increíbles'): 'Va a haber salseo, va a ser divertido'

'Dúos Increíbles' ya se ha estrenado en La 1. El pasado martes 3 de octubre, el ente público estrenó la segunda edición del talent show musical, que cuenta con Julia Varela y Xavi Martínez en sustitución de Juan y Medio. Hablamos con la presentadora, que nos cuenta todos los detalles de 'Dúos Increíbles'.

¿Habrá sido una experiencia increíble?

Sí, es que es un equipo enorme y luego, conocer a los artistas veteranos es muy divertido porque es que son normales. Se van a ver de otra manera y yo creo que eso es lo que engancha. En la tele lo que mola es la normalidad y naturalidad.

Las canciones molan mogollón, pero esos puntitos de ellos naturales hacen que la señora que está viendo la tele diga: es que es como yo. Eso hace que conectes y tira mucho.

¿Crees que por eso os han elegido a Xavi y a ti? Es vuestro salto al prime time

Yo creo que sí que tiene algo que ver. Yo creo que una de las cosas de la primera edición que quedaba un poco inconexa, es que el factual, a veces, la gente no entendía por qué hacían algunas cosas. Ahora está ese nuevo papel que es el mío, que conecta un poco todo y, además, que sean dos presentadores jóvenes le da otro rollo al programa. Creo que lo mejora, pero la audiencia va a tener la última palabra.

Cuando te llamaron para proponerte esto, ¿dónde estabas?

Estaba en la radio porque en la temporada pasada estaba presentando ‘Las noches de radio nacional’ y me lo dijeron y acepté. Dije sí quiero, quiero salir de la noche, quiero ver la luz. Y, además, era un proyecto de tele que mi intención ahora es estar en la tele. Me apetece volver y aquí estoy.

¿Qué dicen los juniors del futuro de nuestra música?

Yo creo que hay muchísimo talento y es un poco lo que decía Paloma, artistas veteranos se dan cuenta de que los jóvenes de hoy están muy preparados. Antes era más intuitivo, y ahora es más difícil por las redes sociales porque hay abiertas tantas ventanas para intentar aumentar tu carrera musical.

Pero es que están muy preparados, todos son compositores, casi todos pueden arreglar canciones, producirlas, hay mucho talento y creatividad. Ahora bien, sí que es más difícil llegar siendo tantos y con tanto talento.

¿La diferencia de ‘Dúos Increíbles’ con otros programas puede ser que todos sean profesionales?

Creo que hay muchas, esa puede ser una. Otra bestial es que tenemos aquí a todos los músicos en directo y eso se echa mucho de menos en la televisión hoy en día. Y también hay una cosa muy bonita: hay un buen rollo que no sé si hay en todos los talents musicales, porque se animan, se apoyan, y hay un ambiente muy positivo y muy bueno. Eso se nota.

Tú que estás en la parte humana del programa, ¿quién crees que va a sorprender de los seniors más en ese sentido?

Yo creo que Coti le va a gustar a todo el mundo porque tiene mucho sentimiento, y hay sorpresas muy emocionantes. David Summers, que todos lo tenemos como un icono, tiene un punto muy serio, pero va a encajar con alguien que es un contrapunto.

Se va a formar una cosa muy chula y se le va a descubrir. Y, sobre todo, los vais a descubrir a todos cercanos y naturales. Va a haber salseo en la parte de factual y va a ser divertido.

¿Quién crees que vamos a poder ver de los concursantes en el ‘Benidorm Fest’?

Me encantaría que fueran seniors. Creo que el ‘Benidorm Fest’ tiene que conseguir que más artistas consolidados se atrevan. Poquito a poco se conseguirá porque, al final, acaba de nacer.

Pero de los de ahora me gustaría ver a muchos de ellos, hay algunos que están componiendo temas para el ‘Benidorm Fest’, aunque no vayan a cantarlos ellos. Aquí hay mucho talento de composición. Pero de los que hay me gustan mucho Ainoa Buitrago y Elena Farga.