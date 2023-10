Audiencias: El cine de Telecinco se hunde frente al liderazgo de 'La Voz' en Antena 3

'La Voz' se mantiene líder en audiencias en Antena 3 este viernes 27 de octubre. El talent show presentado por Eva González baja a un estupendo 16,3% de share y 1.241.000 espectadores. Puede sin problemas con "Cine 5 estrellas: El hombre Invisible", que pincha en Telecinco al marcar un horrible 7,1% y 742.000 televidentes.

No funciona la película "Ahora me ves..." que se conforma con un correcto 8,1% y 910.000 en La 1. En Cuatro, "El blockbuster: Hunter Killer" no destaca al marcar un escueto 6% de cuota de pantalla y 619.000. Por su parte, las reposiciones de 'laSexta Columna‘ (6,3% y 753.000) y ‘Equipo de Investigación‘ (5,6% y 627.000) bajan en audiencias.

| Atresmedia

El partido Italia-España lidera en La 1 con un 13,4% de share y 1.063.000 espectadores. 'TardeAR' en la tarde de Telecinco se conforma con la tercera posición con un 10% y 813.000 televidentes. En segundo lugar está 'Y ahora Sonsoles' con un 12,4% y 991.000 televidentes.

En la sobremesa, máximo de temporada para 'Todo es Mentira' con un 6,9% de share y 620.000 espectadores. 'Amar es para siempre', lidera su franja con un 11% y 1.016.000 en Antena 3. Justo después, 'Pecado Original' se mantiene en audiencias en un 11,9% y 992.000 seguidores.

En cuanto a 'Pasapalabra', consigue un gran 19,9% y 1.951.000 fieles. 'Reacción en cadena' (9,3% y 906.000) sube en audiencias en Telecinco. 'El Cazador' consigue un estupendo 11,4% y 1.032.000, mientras 'Aquí la Tierra' consigue un 12% y 1.239.000 seguidores.

'Aruser@s' sigue líder de su franja con un estupendo 18,3% y 387.000. 'La Mirada Crítica' (11,5% y 235.000) se mantiene, mientras el primer bloque de 'Vamos a ver' lidera con un estupendo 15,2% y 412.000. Por su parte, 'Espejo Público' sube a máximo anual con un estupendo 15,6% de cuota y 383.000 seguidores.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiencias con un estupendo 20,7% y 1.398.000 en Antena 3. Justo antes, también lidera 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' con un 18,2%. Lo más visto del día es 'Antena 3 Noticias 1' congregando a 2.124.000 fieles con un 22,5% de share.

Antena 3 lidera el viernes

| Antena 3

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del viernes 27 de octubre con un 15,1% de share. La 1 es segunda con un 9,7%, mientras que Telecinco es tercera al marcar un 9%. laSexta con un 7,5% está por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 5%.

En el ranking mensual, Antena 3 mantiene el liderazgo de octubre con un 13% de cuota media. La 1 recupera la segunda posición con un 10,5%, mientras Telecinco cae a tercera con un 9,8%. laSexta con un 6,6% supera a Cuatro, que cierra el ranking con un 5,4%.