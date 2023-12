Luitingo se declara a Jessica Bueno en directo: así ha sido su reencuentro en 'GH VIP'

Jessica Bueno y Luitingo se han reencontrado en la última gala de ' GH VIP '. La modelo sevillana está totalmente entregada en su tarea como jefa de campaña del cantante justo cuando ha roto la relación con su novio. Como bien dijo Jessica Bueno en sus redes sociales, elige a Luitingo "hoy y siempre porque me demuestra cada día lo buena persona que es".

De este modo, Luitingo ha vuelto a ver a Jessica Bueno en su juicio de 'GH VIP'. Sin embargo, antes ha tenido que encarar los reproches de Pilar Llori, en la bancada contra él, que le acusó de venderle una historia sobre que no era feliz con su pareja. Pero pronto entró Jessica Bueno a defenderle.

Vestida totalmente de rojo, a Luitingo se le iluminaba la mirada y le salía una sonrisa al ver a Jessica Bueno. Más aún cuando ella tuvo buenas palabras sobre él: "Por supuesto que él es inocente en crear carpetas. Es un amigo leal, cariñoso, atento, que cuida a la gente que quiere", decía en primer lugar.

| Mediaset

A continuación, Jessica Bueno arremetía contra Pilar Llori asegurando que está cansada de que hable de ella: "Se ha dedicado a decir cosas que no son verdad. A juzgarme a mí y a Luis y ha sido mono tema. Al final si estás dolida o algo no ha funcionado, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido un periodo pequeño en una situación que no es normal, se pueda dar el caso, como le pasó a él, de que se confundan los sentimientos".

"No creo que se deba exagerar como ha hecho todo el tiempo Pilar y su familia en un ataque constante contra él", sentenciaba Jessica Bueno. Pilar Llori no estaba nada de acuerdo y protestaba diciendo que recordase que el cambio de Luitingo había sido porque se había enamorado de ella.

| Mediaset

El juicio continuó y el juez de 'Gran Hermano VIP' hizo una pregunta muy directa a Luitingo: "¿Está enamorado de Jessica Bueno? ¿Sí o no?". El concursante pareció pensárselo unos momentos ya que guardó silencio. Sin embargo, ante la insistencia del juez, Luitingo afirmó que "Sí", causando el revuelo en el plató.

El juez preguntó a Jessica Bueno por su reacción: "Me parece que juzgar eso es surrealista, estamos en un concurso y se pueden confundir los sentimientos. Parece que que él diga que está enamorado es malo y son sus sentimientos", decía Jessica. "Sus sentimientos son suyos y nadie manda en lo que siente, yo he hablado mucho con mi amigo y tendremos más conversaciones fuera", añadía la exconcursante.

Finalmente, Luitingo era declarado "culpable" por la audiencia en su juicio de 'GH VIP'.