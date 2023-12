Luca Onestini i Elena Rodríguez, primers confirmats de 'GH DÚO'

La segona edició de 'GH DÚO' ja té els seus primers concursants, que no formaran parella. Durant la gran final de 'GH VIP', Telecinco ha anunciat els primers concursants, que han entrat a la casa: Luca Onestini i Elena Rodríguez. Tot i això, caldrà esperar fins després de Nadal per a que el reality arrenqui.

De moment són pocs els detalls que es coneixen de 'GH DÚO', tan sols que seguirà comptant amb Marta Flich, malgrat totes les crtícies que ha rebut com a presentadora. Pel que fa als debats, es podria mantenir Ion Aramendi com a presentador, malgrat que la decisió no estaria tancada. Es desconeix si Telecinco seguirà apostant per 'GH DÚO : Última Hora' a l'access prime time i si es mantindrà Lara Álvarez o si hi haurà canvi de rostre.

| Mediaset

D'aquesta manera, 'GH DÚO' rescata Luca Onestini després de guanyar la primera edició de 'Secret Story'. El germà de Gianmarco Onestini va viure dins de la casa una història d'amor amb Cristina Porta, però van trencar poc després d'acabar l'edició. Pel que fa a Elena Rodríguez, es va donar a conèixer com a mare d'Adara Molinero en la seva defensa a 'GH 17' i la seva posterior victòria a 'GH VIP 7' i va arribar a participar a 'Supervivientes 2020'.

Recordem que a 'GH DÚO' participen famosos per parelles. De moment es desconeix qui serà la parella de tots dos concursants, ja que no hi participaran junts.

| GTRES

La productora Zeppelin i Mediaset treballen a 'GH DÚO' paral·lelament a la final de 'GH VIP', que s'ha celebrat aquest dijous 21 de desembre. Luitingo i Naomi Asensi són els finalistes i es juguen el premi final. El reality s'ha mogut al voltant del 12% de share, perdent dos terços de la seva audiència respecte a l'edició anterior i ha estat la segona opció els dijous.

Recordem que la primera edició de 'GH DÚO' va triomfar amb un gran 26,4% i 2.838.000 de mitjana, dades inimaginables actualment. María Jesús Ruiz va ser la guanyadora d'un càsting del qual també en van formar part Kiko Rivera, Irene Rosales, Sofia Suescun, Ylenio o Carolina Sobe. De fet, a 'GH DÚO' va ser el retorn d'Isabel Pantoja a les pantalles després d'anys allunyada, just abans de participar a 'Supervivientes'.