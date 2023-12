Las palabras de Jessica Bueno y Luitingo sobre sus sentimientos: 'Te quiero tanto'

Jessica Bueno y Luitingo ya vuelven a compartir la casa de ' GH VIP ' después de que ella haya vuelto como jefa de campaña. Tras dormir en camas separadas, los concursantes se han quedado a solas en el jardín y ha llegado la conversación que ambos tenían pendiente. Y es que todo el mundo estaba esperando este momento después de que Luitingo desvelase que está enamorado y de la ruptura de ella con Pablo Marqués.

| Mediaset

De este modo, Luitingo se ha abierto y ha afirmado que ha encontrado en ella una persona muy guapa por fuera, pero también por dentro. La modelo, por su parte, prefería no hablar del todo claro y afirmar que hablaran de todo fuera. El cantante le ponía un ejemplo: "Si para ser feliz tres días me tengo que hacer 700 kilómetros, coger un avión o dos aves, ¿crees que no lo voy a hacer?".

"No es fácil, yo conozco lo que tú necesitas, como hemos sido tan amigos sé lo que a ti te hace feliz. Quieres estar en tu tierra, con alguien que pueda dedicarte mucho tiempo, estar con tu familia y yo no puedo hacer esto. No quiero ser egoísta tampoco en ese sentido. Te quiero tanto que pienso más en ti, me importa más tenerte como un amigo que verte mal en algún momento y perderte", reflexionaba Jessica Bueno.

Jessica Bueno tiene claro que "hay que salir" de 'GH VIP' para ver lo que pasa y por eso "no quería hablar de nada es esto" dentro de la casa. La modelo quiere que Luitingo vuelva a la realidad, pero Luitingo tiene claro que va a seguir sintiendo lo mismo. Sin embargo, la modelo tiene dudas con esto: "Tú en Sevilla, yo en Bilbao, tú aún tienes muchas cosas que hacer en tu vida".

| Mediaset

"¿Y qué te crees, que yo no tengo responsabilidades? Los niños son un regalo de Dios", Luitingo se mostraba muy seguro. Algo a lo que Jessica sonreía, aunque poco después afirmaba que uno de sus temores es que lo que siente ahora por ella lo sienta por otra persona en un giro.

Además, Jessica reflexionaba algo que dice mucho de lo que está pasando: "Lo ideal hubiese sido que nadie se fijase en nosotros, que nos vieran como dos amigos y cuando saliésemos de aquí lo que fuese. Pero ya si cometemos errores no está en boca de nadie. Hubiesemos salidos de aquí hubiésemos coincidido...".