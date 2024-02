Isa Pantoja aclara su momento debajo de las sábanas con Asraf: 'Sigo pensando que...'

Por primera vez en la presente edición, Isa Pantoja ha pisado el plató de 'GH DÚO' durante el debate este domingo 4 de febrero. La actual pareja de Asraf Beno ha estado junto al resto de colaboradores para defender al concursante. La pareja cumplió su quinto aniversario dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y pudimos vivir un momento muy emotivo en el programa cuando Asraf leía en directo la carta que recibió de Isabel Pantoja.

"Feliz aniversario, cari. Parece mentira que hayan pasado cinco años y justo ahora estés donde nos conocimos, donde empezó todo. Te echo de menos...", comenzaba diciendo la carta, que terminaba con un bonito "te amo".

De este modo, Ion Aramendi empezaba el debate de 'GH DÚO' dando esta sorpresa a todos los espectadores, además del resto que se encontraba allí presente. "Es un placer estar con vosotros", señalaba Isa.

"Estoy viendo muy bien a Asraf. Me gusta que este reality esté siendo completamente distinto a la convivencia que tuvo en el otro, porque se le hizo bastante cuesta arriba. Tuvo algún conflicto y me quedé tan cansada que por eso me cuesta venir a este, pero lo estoy viendo de una manera muy diferente. Sé que lo está disfrutando mucho", apuntaba Isa Pantoja.

Por su parte, Miguel Frigenti intervenía para decirle en tono irónico si estaba dando a entender que su paso por el programa está pasando desapercibido. "Yo si le veo, y le veo muchísimo", aseguraba Isa. Posteriormente, Carmen Alcayde le ha lanzado la siguiente pregunta a Isa Pantoja: "Él dijo que vuestro primer beso (que tú no querías que él lo contara) fue en 'Gran Hermano' debajo de una sábana. ¿Eso es verdad o no?".

"Yo le he dicho que son como caricias y todo eso, pero un beso como tal sigo pensando que no lo fue. Pero tengo un bonito recuerdo de 'Gran Hermano'...", respondía Isa Pantoja. Ion Aramendi le preguntaba si tienen ella y Asraf el mismo concepto de beso: "Para mí un beso es más... con lengua".

"Estoy casada ya, gracias a vosotros por haber hecho eso realidad", decía Isa Pantoja esbozando una sonrisa y muy feliz, enseñando el anillo que portaba en el dedo.