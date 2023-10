'GH VIP' comunica una decisión a Laura Bozzo: 'Me voy a tirar a la piscina desnuda'

Laura Bozzo ha vuelto a recibir el apoyo de la audiencia por segunda semana consecutiva en 'GH VIP'. Esta semana, además, ha sido desde el principio, ya que se ha convertido en la primera salvada de la semana. No tendrá que pasar por la sala de expulsión el jueves, como hizo la anterior semana, donde consiguió expulsar a Sol Macaluso.

"¿Qué he hecho? ¿Algún desastre? Como siempre digo lo que pienso, pero no sé lo que habrá pasado. No me van a expulsar ¿no?", preguntaba Laura Bozzo cuando Ion Aramendi le decía que algo iba a "afectar" a su concurso.

"No sé que pasa, estoy encerrada, me voy a poner histérica. Todavía no he incendiado la casa, ni ha pasado ninguna desgracia. He tenido ganas, de verdad que sí, hay momentos de agarrar a varios y meterlos en la lavadora, pero aún no. Me he portado esta semana mucho mejor", añadía.

De este modo, Ion Aramendi le mostraba a Laura Bozzo los cuatro porcentajes de los nominados. El más votado contaba con un 49% y la presentadora pensaba que era ella misma. "¿Soy yo? Listo", decía antes de gritar, arrancando las risas del público en plató.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que tan solo había recibido el 9% de los votos. Por lo tanto, ha sido la salvada de la semana y ya no está expuesta a la audiencia: "Estoy en un problema porque yo dije que si me salvaba me iba a bañar desnuda. "¡Mis hijas me van a matar! Me voy a tirar a la piscina desnuda", decía.

No obstante, vuelve a la casa de ' GH VIP ' sin poder desvelar lo que ha ocurrido. "Esta noticia que acabas de recibir es máximo secreto y no podrás explicar a tus compañeros que ya no estás expuesta a la nominación. Deberás hacer creerles a todos que sigues nominada, esto es un secreto entre tú y yo", le decía Ion Aramendi.

Por lo tanto, Albert Infante, Pilar Llori y Gustavo Guillermo siguen expuestos a la decisión del público. No será hasta el jueves en la quinta gala cuando los concursantes de 'GH VIP' conocerán quién es el expulsado.