'GH VIP' censura la bronca entre Álex y Gustavo: 'No os conviene'

Los expulsados disciplinarios ya han llegado al plató de 'GH VIP' tras salir de la casa por la puerta de atrás en plena madrugada. Álex Caniggia y Gustavo Guillermo fueron expulsados del reality tras protagonizar un enfrentamiento provocado por Avilés. Sin embargo, la audiencia se ha quedado con las ganas de ver las imágenes de lo ocurrido en la casa de 'GH VIP'.

De este modo, 'GH VIP' ha mostrado las imágenes en las que se muestra la expulsión de los concursantes. "Hay un comportamiento que es inaceptable que no podemos tolerar en nuestro programa. Hemos visto las imágenes y la organización del programa ha decidido expulsarte", les decía a ambos.

En el caso de Álex Caniggia, aceptaba rápidamente la decisión. Por su parte, Gustavo no se creía lo que le estaban diciendo: "¿A mi que solo les he ido a separar? ¿A mí que soy el tipo más tranquilo del mundo?". "Hemos visionado las imágenes y os habéis estado", le comunicaba el súper antes de que Gustavo abandonase pidiendo perdón.

"Me sabe muy mal la decisión de los dos, pero los dos han perdido los papeles", decía Carmen Alcayde tras la expulsión.

"Desde que trajeron a Avilés esto se va a la mierda. Nunca me había topado con un ser humano tan falso, sin moral, tiene esa maldad, cinismo y repugnante. A mí ahora nadie me va a tumbar, no hay ser humano que me saqué de aquí, solo la gente", eran las palabras de Laura Bozzo.

Por su parte, Avilés solo se ha quitado las culpas de encima: "Yo no soy el causante de nada, porque no he hecho nada". "Yo ahora soy Álex y soy siamesa de Álex. Yo de aquí no me voy sin vengar su nombre", añadía Laura Bozzo.

Álex Caniggia y Gustavo llegan a platós entre aplausos

Lejos de entrar a plató por la puerta de atrás, Álex Caniggia y Gustavo Guillermo entraban al plató entre aplausos del público. De hecho, sorprendía que hasta Marta Flich recibía a Álex con mucha efusividad.

"Estoy aquí por mal comportamiento, porque tuve una mala reacción. Todo empezó por Avilés, que siempre viene y mete mierda. Pasamos una línea y quiero pedir disculpas a la gente si tuve una disciplina mala, pero Avilés empezó a insultar a Laura y yo no voy a permitir que le falten el respeto", se justificaba Álex.

"Pido perdón al pueblo español y a Gustavo, pero tener a Avilés gritando todo el día no sabéis lo que es. Estuve mal y se me fue la olla, aunque no creo que fuese para tanto, fue uno u otro empujón", añadía el concursante, al que muchos consideraban ganador. "Fue un forcejeo y un enfrentamiento en el que habéis rebasado las líneas de convivencia, porque hay un contacto físico que no podemos permitir", le decía la presentadora.

"Entiendo por qué estoy aquí, creo que se nos fue un poco de las manos. Fui solo a llevarme a Avilés, Álex me vio y se nos fue de las manos. Yo le aprecio mucho y creo que será mi amigo", se explicaba Gustavo.

"'Gran Hermano' es una maravilla de programa y siempre voy a estar agradecido por esta gran oportunidad", añadía.

De este modo, 'GH VIP' no ha puesto las imágenes de la gran bronca. "No vamos a poner las imágenes, no os conviene", concluía Marta Flich. Cabe destacar, además, que Álex Caniggia y Gustavo Guillermo han podido entrar a la casa para despedirse de sus compañeros en directo.