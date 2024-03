Así ha sido el reencuentro de David y María en 'La Isla de las Tentaciones: 'Das asco'

'La Isla de las Tentaciones' está llegando a su final y ya han empezado las esperadas hogueras finales, con el reencuentro de los protagonistas. Los primeros en volver a verse han sido David Vaquero y María Aguilar. Los jóvenes han vuelto a 'La Isla de las Tentaciones', pero nada ha salido como María esperaba, ya que David volvía a caer en la tentación, ahora con Zayra.

"No te saludo, cuando veamos las imágenes y me expliques las cosas me pensaré si quiero saludarte o no", entraba Maria contundente en la hoguera. "Cuando veamos las tuyas me pienso si saludarte a ti o no", le respondía él.

"¿Las mías? Las mías de que, con comparaciones, diciendo que tienes conexión después de cinco meses sin ver al chaval este... Haciendo comparaciones que me dan vergüenza", le echaba en cara David a María su relación con Álvaro Boix. "A mí me dan vergüenza de ti cosas peores, que das asco. Tiene cojones que vengas tú a decirme que mi imagen está... ¡No he hecho nada! Tú te has pasado todos los límites, te la has metido en la habitación, fiestas, cosquillitas, según ella tocamientos...", respondía con contundencia la joven.

| Mediaset

"Tenía muchísimas ganas de verla y ahora... Entra así diciéndome estas tonterías. Entiendo un poco que María esté enfadada, pero creo que no he pasado ningún límite. Solo lo del hielo y que venga a mi cama, pero no lo veo para tanto para que me venga así", añadía David antes de ver las primeras imágenes juntos.

Además, el joven también negaba que ocurriese nada con Valeria. "No tengo la culpa de que lo hayas pasado mal por eso, si no quieres fiarte de mí. Yo no me he besado con esa tía", reiteraba David ante las acusaciones.

De este modo, la pareja veía todo el tonteo de David con Zayra, todo el rato unidos y tonteando en las fiestas y continuamente en la cama. Sin embargo, David negaba los "rozamientos" con su tentadora. "Eso es mentira, si hubiese tocamientos saldría ahí", explicaba el joven.

| Mediaset

"Es mentira que haya tocamientos, saldría ahí si los hubiese habido", insistía David. Sin embargo, Sandra Barneda insinuaba que el protagonista podría haber utilizado "los puntos ciegos para hacer cosas", algo que negaba. María, por su parte, creía a su pareja y no a Zayra, justo en el momento en el que entraba la tentadora con la tablet, asegurando que había más imágenes.

Por lo tanto, no será hasta el próximo capítulo cuando se desvele todo lo que ha hecho David en 'La Isla de las Tentaciones'. "Si hay que decir la verdad voy a hacerlo", dice David en el avance. "Como yo me he comportado si que es de valorarte, no como tu. Nuestra diferencia es que voy de cara y soy sincera", sentencia María.