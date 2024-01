Ana María Aldón se rompe a llorar en sus primeros días en 'GH DÚO': el motivo

Hace tan solo tres días que entró en la casa de 'GH DÚO', pero Ana María Aldón ya ha soltado sus primeras lágrimas. La colaboradora de ' Fiesta ' se ha convertido en el principal chaje de la edición. De hecho, durante la gala de estreno protagonizó uno de los momentos más destacados por la entrada de su novio a la casa.

No obstante, en una conversación en el baño, Ivana Icardi se derrumbaba mientras hablaba con Marta López y Ana María Aldón. La colaboradora de ‘Fiesta’ también soltaba alguna lágrima en 'GH DÚO'.

Las tres concursantes son madres y parece que ya echan de menos a sus hijos. Este ha sido el motivo por el cual, tanto Ivana como Ana María, han roto ha llorar, emocionadas al recordar a sus hijos, que ya echan de menos. "Me pongo súper emocionada con el tema de mi hija, por los sentimientos como madre. Es increíble, no lo puedo remediar, debe ser que me remueve mi infancia”, contaba Ivana.

Ana María aprovechaba para añadir que lloró mucho por su hijo en ‘Supervivientes’. Sin embargo, se muestra tranquila porque la relación con el padre de su hijo, José Ortega Cano, dice ser estupenda. Ha contado, además, que su hijo le ha llegado a decir ahora "¿otra vez te vas? Cuando te fuiste a ‘Supervivientes’ lloraba todas las noches".

Por su parte, Elena Rodríguez se unía a la conversación para consolar a Ivana y recordarle que está aquí por ella, para darle un buen futuro a la hija que tiene en común con Hugo Sierra. Ivana le explicaba que su hija tiene una relación muy especial con su hermano, el hijo de Adara Moliner, y que eso le emocionaba también. Elena le pedía que lo “haga bonito”, dando a entender que no estropee eso que tienen.

Cabe destacar que los famosos concursan en parejas y un trío, formado por Lucía Sánchez, Manuel Rodríguez y Mayka Rivera. También participan en pareja Luca Onestini e Ivana Icardi, Elena Rodríguez y Asraf Beno, Ana María Aldón y Marc Florensa, Efrén Reyero y Marta López y Finito y Keroseno.