Sorpresa en 'Reacción en Cadena' por las inesperadas rivales de Los Mozos de Arousa

Los Mozos de Arousa siguen triunfando día a día en 'Reacción en Cadena'. Los concursantes ya se ha convertido en unos personajes más de Telecinco y viven momentos inesperados durante su participación en el concurso de Ion Aramendi.

El plató de ‘Reacción en cadena’ comenzaba sin contrincantes y es que Ion Aramendi tenía preparada una sorpresa para los Mozos de Arousa que no esperaban para nada. Llevan varios programas disfrutando de duelos geográficos impresionantes, pero nada les hacía pensar que estaban a punto de enfrentarse a las Mozas de Arousa, tres jóvenes que no les eran desconocidas.

“Hoy tenemos un duelo geográfico extraordinario, Galicia vs Galicia, no, qué digo, Villagarcía vs Villagarcía. Que entren las Mozas de Arousa”, explicaba Ion Aramendi dejando sin palabras a Bruno, Raúl y Borjamina, que por un momento habían pensado que iban a entrar las primas de Bruno. Catenali, Daisy y Magali, son también de Villagarcía de Arousa y tres jóvenes conocidas de los Mozos de Arousa.

| Mediaset

“Muchas anécdotas en común”, aseguraba Borjamina. Y es que Daisy ha contado que ella trabaja de profesora en el mismo colegio en el que junto a Cate estudiaron con Borjamina. Posteriormente, Magali también coincidió en clase con Raúl, pero con Bruno no al ser más pequeño que ellas.

Para que no quedara duda de que conocen a los concursantes gallegos desde hace años, las concursantes mostraban una fotografía que lo confirmaba. En ella aparecía Daisy vestida de la Virgen María junto a un apuesto San José llamado Borjamina, en una función navideña.

| Mediaset

Además, eran unas duras rivales jugando en 'Reacción en Cadena'. Los Mozos de Arousa tenían solo 30.000€ acumulados frente a los 73.000€ de sus rivales: “Estoy más nervioso que nunca”, decía Bruno. El concursante sabía que se lo jugaban todo en una prueba y que podían estar a punto de perder contra sus paisanas: “Yo esto no me lo perdería”.

Finalmente, los Mozos de Arousa se venían arriba e igualaban su récord en ‘Complicidad ganadora’ al acertar 14 palabras. Por su parte, las gallegas se quedaban con solo seis aciertos. Por lo tanto, los Mozos de Arousa seguirán siendo los concursantes oficiales de 'Reacción en Cadena' en Telecinco'.