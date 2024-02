Salen a la luz las dos condiciones que ha impuesto Victoria Federica en 'El Desafío'

Ya es oficial: Victoria Federica es uno de los fichajes estrella de la quinta temporada de 'El Desafío' de Antena 3. La sobrina del rey dará su salto a la televisión como concursante del formato presentado por Roberto Leal, que produce 7 y acción, la productora de Pablo Motos. Pese a que las grabaciones arrancarán muy pronto, su emisión previsiblemente será de aquí un año, en enero de 2025.

Recordamos que, durante la rueda de prensa de la cuarta temporada, Atresmedia ya desveló que estaban "en preparación de la quinta temporada" de 'El Desafío'. Una nueva edición que tendrá "muchas sorpresas" en el casting, según desveló Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo. De este modo, los concursantes de la quinta temporada de 'El Desafío' son Victoria Federica, Genoveva Casanova, Feliciano López, Lola Lolita, Roberto Brasero, Susi Caramelo, Gotzon Mantuliz y El Cordobés.

| Atresmedia

Por lo tanto, Victoria Federica habría impuesto dos condiciones a la productora de Pablo Motos para participar en 'El Desafío', según ha publicado Vanitatis. La primera sería no hablar nada de su familia, los miembros Borbón, aunque sean de actualidad. De este modo, Victoria Federica no dirá ni una palabra sobre la realeza, previsiblemente tampoco en su visita a 'El Hormiguero', donde habitualmente acuden los participantes de 'El Desafío' antes del estreno.

En cuanto a la segunda petición, tiene que ver con el vestuario. Ha pedido no aparecer con ropa que no vaya acorde a sus gustos. "No se ve con transparencias ni ropa ajustada para hacer las pruebas", aseguran desde su entorno a la fuente citada.

Recordamos que no es la primera vez que un familiar de la corona participa en programas de televisión. La última que ha tenido relevancia ha sido María Zurita, prima de Don Felipe, que participó en 'Mask Singer' o en 'MasterChef Celebrity' en La 1.

| GTRES

Cabe destacar que 'El Desafío' sigue siendo un éxito en audiencias en Antena 3, pese a que actualmente está emitiendo su temporada menos vista. El pasado viernes, firmó un nuevo liderazgo al marcar un 12,9% de share medio y se colocó a 3,7 puntos por encima de su rival. Fue el programa más visto de la noche con casi 1,4 M de espectadores de media y 4 M de espectadores únicos.