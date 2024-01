Revolución en Mediaset: 'First Dates' salta a Telecinco por primera vez en su historia

Mediaset prepara un cambio que afecta directamente a la emisión de 'First Dates': saltará a Telecinco . El dating show presentado por Carlos Sobera se ha convertido en uno de los grandes emblemas del canal. De hecho, tal es su éxito que ya es la segunda opción en la franja del access prime time, tan solo por debajo de ' El Hormiguero '.

El pasado mes de diciembre, 'First Dates' marcó un 8% de share y 1.064.000 espectadores en sus emisiones de lunes a jueves. El dating show anotó el mejor share en diciembre de los últimos seis años. La edición de los viernes (7,2% y 856.000), además, obtuvo su mejor cuota de pantalla en diciembre desde 2017.

| Mediaset

De este modo, según ha publicado en exclusiva El Televisero, 'First Dates' saltará a Telecinco , pero tan solo por un día. Será el próximo 14 de febrero, por San Valentín, cuando Telecinco emita una noche especial y el dating show haga cupla con 'La Isla de las Tentaciones'. Se trata de dos formatos que comparten público, por lo que Telecinco pretende aupar sus audiencias con esta estrategia.

Cabe destacar que es la primera vez que 'First Dates' salta a Telecinco . Históricamente lo han hecho otros formatos, como 'Planeta Calleja', 'Código 10' u 'Horizonte', pero nunca lo había hecho el dating show. Pese a que, según el medio citado, Mediaset no se estaría planteando cambiar definitivamente 'First Dates' a Telecinco , se podría tratar de una estretegia para probar el formato.

Cabe destacar que es habitual que 'First Dates' emita especiales por San Valentín, que suelen ocupar toda la franja de prime time de Cuatro. En esta ocasión, se desconoce lo que emitirá el canal secundario mientras que el dating show está en Telecinco .

| Mediaset

Recordamos que el staff de 'First Dates' actualmente está formado por Carlos Sobera, Matías Roure, Yulia Demóss, Maisa Zapata, Cristina Zapata y Laura Boado. El dating show, producido por Warner, llegó en 2016 a Cuatro y ha contado con otras versiones, como 'First Dates: Crucero' o 'First Dates Café', presentado por Jesús Vázquez.