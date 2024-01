Raúl de los Mozos de Arousa desvela si abandonará 'Reacción en Cadena' por la política

Raúl Santamaría, uno de los integrandes de los Mozos de Arousa de 'Reacción en Cadena', está a punto de dar un importante salto en la política. El hermano de Borjamina es concejal de Partido Popular en su pueblo, Vilagarcia de Arousa, tras las últimas elecciones. Sin embargo, el concursante de 'Reacción en Cadena' ahora forma parte de la lista del PP por Pontevedra en las elecciones autonómicas gallegas 18F.

De este modo, esto ponía en duda su continuidad en el concurso presentado por Ion Aramendi. Y es que, si consiguiese entrar en la Xunta de Galicia, a lo mejor no podría continuar en 'Reacción en Cadena'.

"En cuanto me dijo que quería contar conmigo para las listas fue una decisión muy complicada. La televisión y la política son difíciles de compaginar, cuando me llamaron para preguntarme si estaba dispuesto a ir en las listas, les dije que, en un principio, si les tenía que dar la respuesta en ese momento era un no por la responsabilidad que tengo en un equipo que comparto con dos personas más", ha explicado en una entrevista a El Español.

Raúl Santamaría ha explicado el sacrificio que han hecho sus compañeros por estar en 'Reacción en Cadena': "Ellos tuvieron que tomar también sus decisiones, Bruno tuvo que dejar a un lado las últimas asignaturas de la carrera, y Borja su trabajo. A mí me parecía muy feo dejar el programa por la política debido a la incompatibilidad en cuanto a horarios, a pesar de que era una oportunidad muy buena".

"Se lo trasladé al partido, me dijeron que lo valorarían y me devolvieron la llamada para decirme que no me preocupara, que no pasaba nada por el tiempo que tuviera que faltar en campaña. Entendían que estaba en un equipo con dos personas más, que grabara lo que tuviera que grabar, y que el tiempo que estuviera en Vilagarcía lo destinara a la campaña", añadía.

Además, ha confirmado que seguirá en 'Reacción en Cadena': "Una vez que realicen las elecciones y salga el resultado, pues, en principio, lo mismo, compaginaré ambas cosas, ya que la productora me dijo que ellos, mientras estuviéramos en 'Reacción en cadena', no iban a poner pegas".