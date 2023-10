Una plataforma compra 'Mía es la venganza' tras su fracaso en Telecinco

'Mía es la venganza' se podrá ver en unos 30 países gracias a su llegada a una plataforma. La serie diaria aterrizó el pasado mes de junio como una de las grandes novedades de Telecinco. Sin embargo, tras menos de un mes en emisión, 'Mía es la venganza' fue retirada a Divinity debido a sus malas audiencias.

En el canal temático ha sido un éxito, convirtiéndose a diario en el contenido más visto. Es por ello que se ha mantenido en emisión y está a punto de acercarse a su final, ya que tan solo quedan 20 episodios para descubrir el esperado desenlace. Este lunes 16 de octubre, Divinity emitirá el capítulo 91 de los 110 con los que cuenta 'Mía es la venganza'.

La serie mezcla en sus tramas amor, pasión, venganza, secretos inconfesables y misterios. Además, aborda temáticas contemporáneas, como el empoderamiento de la mujer y la diversidad.

De este modo, a partir de ahora, 'Mía es la venganza' está disponible para todos los suscriptores de Movistar Plus+, que la hará llegar a unos 30 países. Sin embargo, en la plataforma tan solo están disponibles los capítulos emitidos en Divinity y nos los de preestreno, tan solo disponibles en Mitele PLUS. Recordamos, además, que ahora cualquiera puede contratar Movistar Plus+, seas del operador que seas.

'Mía es la venganza' narra la historia de Sonia y Mario, que tienen algo en común: ambos sufren las consecuencias de un trágico accidente ocurrido hace veinte años. Ella vive presa del remordimiento, mientras que él está lleno de odio y quiere que Sonia pague por todo lo sucedido. Sin embargo, el estudiado plan de venganza de Mario se encontrará con un escollo que nunca hubiera previsto: los sentimientos que está empezando a experimentar hacia Olivia, la hija de Sonia.

'Mía es la venganza' está protagonizada por Lydia Bosch, José Sospedra y Natalia Rodríguez. Completan el elenco Ibrahim Al Shami J., Armando del Río, José Ángel Trigo, Jesús Noguero, David Muro, Elena Furiase, Begoña Maestre o Fanny Gautier. Así como Fátima Baeza, Mariam Hernández, Eve Ryan, Claudio de la Torre, María Ramos, Miguel Brocca y Gonzalo Kindelán, entre otros actores.