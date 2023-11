Pedro Piqueras rompe su silencio y se pronuncia sobre su sustituto: Carlos Franganillo

Queda poco más de un mes para que Pedro Piqueras se despida definitivamente de 'Informativos Telecinco '. Tras una importante trayectoria como presentador y director de los bloques informativos de la cadena, el periodista se retira para dar paso a Carlos Franganillo. Se trata del gran fichaje de Mediaset , que se estrenará en enero como presentador de la edición de prime time de 'Informativos Telecinco'.

Una semana después de anunciarse su fichaje, Pedro Piqueras ha roto su silencio y ha hablado de su salida de Mediaset. Una marcha pactada y consensuada con el grupo, que estaría decidida desde el pasado mes de mayo.

"En diciembre me marcharé. Además, Carlos Franganillo, mi sustituto, es un periodista estupendo. En cierto modo nos parecemos a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante y está muy preparado", ha dicho sobre su sustituto en unas declaraciones a Pronto.

Recordamos que la propuesta planteada a Carlos Franganillo y las conversaciones para ultimar el acuerdo para su incorporación han sido una de las primeras iniciativas llevadas a cabo por el nuevo director de Informativos de Mediaset, Francisco Moreno, con la colaboración directa de Pedro Piqueras.

"Dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre, pero afrontaré otras que no he podido hacer por falta de tiempo. Como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, navegar o disfrutar de la familia", añade a la revista.

¿Quién es Carlos Franganillo?

Carlos Franganillo (Oviedo, 1980) es licenciado en Comunicación audiovisual por la Universidad Nebrija y en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo. En 2008 ingresa por oposición en RTVE y al poco tiempo se incorpora a la redacción de Internacional, cubriendo como enviado especial diversos acontecimientos. En 2011 comienza a trabajar como corresponsal de los Servicios Informativos de Televisión Española en Moscú También ejerce como enviado especial a Kazajistán, Kirguizistán, Japón -donde informa sobre el terremoto y el tsunami de 2011- y Noruega.

En julio de 2014 ocupa la corresponsalía de TVE en Washington D.C. en sustitución de Lorenzo Milá y cuatro años después regresa a España para presentar la segunda edición del Telediario. Desde entonces, también ha estado al frente de especiales informativos en diversas citas electorales nacionales e internacionales.

Carlos Franganillo ha sido distinguido con importantes galardones como un Premio Ondas, un Premio Iris de la Academia TV y el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor corresponsal, entre otros.