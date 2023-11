Una conquista en el capítulo de 'Pecado Original' del viernes de 17 noviembre

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este viernes 17 noviembre. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que ' Pecado Original ' también está disponible por adelantado en atresplayer .

En el capítulo de 'Pecado Original' este viernes 17 de noviembre, como Halit se había distanciado de ella, Leyla decidió inventarse que se había quedado embarazada para captar su atención. Sin embargo, su verdadero objetivo era hacerle creer que había abortado para que el empresario se sintiese culpable.

De este modo, Halit visita a Leyla para saber cómo está tras el aborto. Él seguirá impactado y ella aprovechará para hacerle la víctima y recriminarle que no se haya puesto en su lugar con el embarazo. Además, le pide cenar en la mansión con su familia, pero Yildiz se entera del plan y lleva a Halitcan para centrar la atención en el bebé y fastidiar la cena.

Leyla le echará en cara a Halit que no haya hablado con ella durante el proceso del divorcio: le dejará claro que no quiere ser la segunda opción. El empresario no podrá evitar sentirse culpable y tratará de animarla. ¿Se darán una oportunidad como pareja? ¿Le pedirá que viva con él en la mansión Argun? ¿O, por el contrario, descubrirá su mentira?

Por su parte, Yildiz comienza a trabajar en la tele como la chica del tiempo. Nadir quiere conquistar a Yildiz y le prepara una fiesta de cumpleaños con la ayuda de Ender.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

